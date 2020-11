Pri padcu z mopedom hudo poškodovan najstnik

23.11.2020 | 09:40

Ilustrativna fotografija (Foto: DL/arhiv)

V Žužemberku se je v petek zvečer zgodila prometna nesreča z udeležbo mopedista. Malo po 21.uri so bili o njej obveščeni tudi policisti, ki so na kraju nesreče ugotovili, da je 17-letni voznik mopeda zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad mopedom in padel. Hudo poškodovanega mladoletnika so reševalci odpeljali v bolnišnico. Okoliščine nesreče policisti še preiskujejo.

Motokrosist zaradi poškodbe v bolnišnici

Poročali smo že, da se je v Stranski vasi pri Semiču včeraj popoldne zgodila nesreča motokrosista. Na kraj dogodka so prihiteli črnomaljski policisti, ki so ugotovili, da je 33-letni motorist vozil po motokros progi. Pri skoku je izgubil oblast nad motorjem, padel in si huje poškodoval roko. Reševalci so ga oskrbeli in odpeljali v bolnišnico.

Vinjen trčil v drog javne razsvetljave

V Tržišču se je minuli petek zvečer zgodila prometna nesreča. Policiste so o tem obvestili malo pred 23. uro. Po prvih ugotovitvah je 24-letni voznik osebnega avtomobila zaradi nepravilne strani vožnje izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in trčil v drog javne razsvetljave. Povzročitelj, ki se v nesreči ni poškodoval, je imel v litru izdihanega zraka 0,87 miligrama alkohola. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, zaradi kršitve izdali plačilni nalog in o vožnji pod vplivom alkohola z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Ukradel televizor

V Hrastju pri Cerkljah je v noči na petek nekdo izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi vhodna vrata vlomil v stanovanjsko hišo. Pregledal je prostore in odnesel televizijski sprejemnik.

V Trebelnem pa je v dneh od petka do sobote neznanec vlomil v prostore društva in odtujil dva električna podaljška ter nože. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 1.500 evrov škode.

Prijeli tihotapca in tujce, ki so nezakonito prestopili državno mejo

Pri kraju Zdole so metliški policisti včeraj izsledili in prijeli pet državljanov Afganistana, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Med njimi je bil tudi tihotapec, ki je tujcem omogočil nezakonit prehod meje in jih vodil v notranjost države. Osumljencu kaznivega dejanja prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države so odvzeli prostost in ga bodo s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku. Policijski postopki s štirimi državljani Afganistana še niso zaključeni.

Poskusi izmika mejni kontroli

Na mejni prehod Obrežje je na vstop v Slovenijo v petek pripeljal voznik tovornega vozila turških registrskih oznak. Policisti so opravili mejno kontrolo in pri pregledu tovornega vozila odkrili tri državljane Afganistana, ki so se skriti med tovorom poskušali izogniti mejni kontroli in nezakonito vstopiti v Slovenijo. Tujce so po zaključenem postopku predali hrvaškim varnostnim organom.

Še en tujec prijet na območju Preloke

Črnomaljski policisti pa so med varovanjem državne meje na območju Preloke izsledili in prijeli državljana Irana, ki je nezakonito prestopil državno mejo.

Čez vikend so policijo klicali 453-krat

Policisti Policijske uprave Novo mesto so tako od petka do danes posredovali v 106 nujnih primerih in na številko 113 prejeli 453 klicev. Obravnavali so prometno nesrečo s hudimi telesnimi poškodbami in deset prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda in zasegli avtomobil kršitelju cestno prometnih predpisov, ki ni imel veljavnega vozniškega dovoljenja. Posredovali so zaradi 34 kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih in enega kršitelja pridržali. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj lahke telesne poškodbe, nasilja v družini, vloma in tatvin. Posredovali so zaradi požara, sprožitve signalno varnostne naprave, poskusov izmika mejni kontroli in nezakonitih prehodov državne meje, je v policijskem poročilu zapisala predstavnica za stike z javnostmi na Policijski upravi Novo mesto Alenka Drenik.

R.M.