Novi Stadlerjevi vlaki čakajo na prvo vožnjo tudi po dolenjski in kočevski progi

23.11.2020 | 10:10

Novi Stadlerjevi vlaki (Foto: SŽ)

Dolenjska - Slovenske železnice so prevzele prvih pet novih dizel motornih vlakov Stadler, ki bodo začeli voziti po vnovični vzpostavitvi javnega potniškega prometa. Novi potniški vlaki bodo vozili tudi na kočevski in dolenjski progi, prav tako pa tudi po kamniški, so Slovenske železnice objavile na svoji spletni strani.

Prvi Stadlerjev vlak je v Slovenijo prispel 11. marca letos. Sledila so testiranja, izobraževanja strojevodji in tehničnega osebja družbe SŽ-VIT, preverjanje kompatibilnosti vozila z javno železniško infrastrukturo, nato pa še pridobitev obratovalnega dovoljenja, ki ga je Slovenskim železnicam izdala direkcija za infrastrukturo in je bil tudi pogoj za predajo vozila v javni promet.

Kot so navedli na železnicah, v kratkem pričakujejo tudi postopno vključevanje v promet z vlakom, namenjenim elektrificiranim progam.

Kdaj bodo prispeli vsi naročeni vlaki?

Slovenske železnice sicer pričakujejo, da bo do konca leta 2022 po tirih zapeljalo vseh 52 naročenih vlakov, od tega 21 eno podnih in 10 dvo podnih električnih ter 21 eno podnih dizelskih vlakov.

"S prihodom novih vlakov je bil storjen pomemben korak k modernizaciji potniškega prometa, kar je eden od najpomembnejših strateških ciljev Slovenskih železnic," navajajo v sporočilu za javnost.

Slovenske železnice in švicarski Stadler sta pogodbo za nakup prvih 26 novih potniških garnitur podpisala spomladi 2018, maja lani pa sta strani sklenili še pogodbo za nakup dodatnih 26 novih potniških vlakov. Skupna vrednost naročenih vlakov je 320 milijonov evrov brez DDV.

Notranjost novih Stadler vlakov (Foto: SŽ)

Kakšno udobje bodo nudili novi vlaki?

Novi vlaki bodo sodobnejši, udobnejši in tudi hitrejši. Potovalni čas bodo po navedbah Slovenskih železnic skrajšali do 10 odstotkov. V prihodnjih letih se bo tako povečala pogostost regionalnih povezav z manj postanki, več bo tudi lokalnih vlakov z večjo zmogljivostjo, boljša pa bo tudi udobnost in zanesljivost samega prevoza. Novi vlaki so prostornejši, vsa vrata imajo izvlečno stopnico za lažji vstop, pa tudi prostore za osebe z omejeno mobilnostjo in posebne toaletne prostore zanje. Najmanj 10 mest bo namenjenih kolesom, vlaki pa bodo opremljeni tudi z vtičnicami za polnjenje različnih mobilnih naprav. Vsi novi vlaki bodo tako omogočali sodoben informacijski sistem, vtičnice za polnjenje telefonov, prenosnih računalnikov, avtomatsko klimo .... Opremljeni bodo z wifi signalom, ki bo omogočil dostopanje do interneta. Novi dizelski in več napetostni električni vlaki bodo omogočili tudi čezmejno regijsko povezovanje v smeri Avstrije in Hrvaške, Slovenske železnice navajajo v sporočilu za javnost.

R.M.