OZ RK Metlika (foto): Praznični december bo naporen, a srčen!

OZ RK Metlika: Praznični december bo naporen, a srčen!

23.11.2020 | 11:15

Metlika - Na Območnem združenju Rdečega križa Metlika imajo za sabo tedne aktivnega dela zaradi covida-19, ki jih v sodelovanju s prostovoljci opravljajo ves čas epidemije. Tokrat pa želijo spomniti na dve akciji, ki jih nameravajo pripraviti - gre za akcijo »Božiček za en dan« in akcijo »Tretja generacija«.

Ob uveljavitvi strožjih ukrepov zaradi novega korona virusa je vse več ljudi doma - bodisi opravljajo delo od doma ali pa so začasno izgubili delo. Predvsem izguba službe in negotovosti glede vrnitve na delovno mesto so razlogi za naraščanje števila prosilcev po materialni in finančni pomoči. V porastu pa so tudi dnevni klici občanov za pogovor, številna vprašanja, kaj lahko, česa ne, prisotna pa sta tudi občutka tesnobe in osamljenosti.

V odziv na prošnjo po dodatnih računalnikih je Območno združenje Rdečega križa Metlika pred dnevi dobilo donacijo treh računalnikov, ki so jih že predali učencem, da lahko spremljajo obvezen pouk na daljavo. Še vedno pa bi potrebovali vsaj dva.

V tem tednu zaključujejo tudi razvoz donacije mlečnih izdelkov za družine predšolskih otrok, še vedno pa v ospredje postavljajo skrb za preprečevanje širjenja virusa covid-19 in se vključujejo v naloge in dejavnosti v obliki pomoči ljudem na terenu: dnevno razvažajo kosila za učence in dijake, iz trgovin prinašajo prehrambne artikle, razvažajo prehrambne pakete prejemnikom pomoči, opravljajo prevoze do nujnih opravkov na pošti, banki, lekarni,…, telefonsko se pogovarjajo z najbolj prizadetimi in so v stalni pripravljenosti na pomoč v domovih za ostarele in v zdravstvenih ustanovah.

Vse bližje pa je tudi akcija »«Božiček za en dan«. Letošnja bo že deveta zapored in zaradi vseh nepredvidljivih razmer in izzivov morda še toliko pomembnejša. Stiska je velika in je marsikje povsem nepričakovano potrkala na vrata. Zato je prav, da poskrbimo, da bodo vsaj prihajajoči prazniki čim bolj brezskrbni.

Akcija "Božiček za en dan" - v Metliki prvič tudi za starejše



Akcija »Božiček za en dan« je povsem neprofiten projekt, izpeljan v celoti s strani prostovoljcev. Za projektom stoji Zavod 364 in skupina posameznikov, ki iz želje po ustvarjanju dobrega v svetu, projekt vodi in v njem sodeluje na vseh nivojih. »Božiček za en dan« je tudi gibanje, ki s pravo mešanico ustvarjalnosti in humanosti ljudem nudi priložnost razdajanja. S kreativnostjo zapakirana škatla, polna ljubezni in dobrote, malim nadobudnežem pričara nasmeh na obraz. "Majhna škatla za velik nasmeh," so zapisali pri OZRK Metlika.

Akcija je nastala na pobudo in pod vodstvom Savine Goličnik, ko je na humanitarni odpravi v Južnoafriški republiki odkrila projekt Santa’s Shoebox in ga ob vrnitvi v domovino leta 2012 prvič izvedla kar iz dnevne sobe in iz prtljažnika osebnega avtomobila. Ob tem je povedala: »Samo s pomočjo prijateljev nam je tako že prvo leto uspelo obdariti 225 otrok. Akcija je iz leta v leto rasla, že takoj naslednje leto smo s pomočjo vas, Božičkov, uspeli obdariti več kot 3.700 otrok, število Božičkov in obdarovanih pa vsako leto narašča. V letu 2016 smo akcijo razširili še na socialno šibkejše starostnike in na močan odmev naletela tudi na socialnih omrežjih in v medijih. Samo lani smo tako obdarili že več kot 12.000 otrok in starostnikov, v vseh letih skupaj pa smo podarili že več kot 65.000 vaših skrbno pripravljenih daril,« je o akciji zapisala Savina.

Rdeči križ Metlika se je akciji »Božiček za en dan« pridružil pred šestimi leti. Do danes je s pomočjo omenjene akcije razveselil 1.200 otrok. Letos prvič pa bodo v sklopu akcije obdarili tudi starejše občane, stare 80 let in več.

Ključni del projekta predstavljajo zbirna mesta, ki so velikokrat edina vez Božičkov s projektom. Prvič letos bo zbirno mesto za Božičkova darila v Beli krajini, na sedežu Rdečega križa Metlika v stavbi gasilskega doma na Črnomaljski cesti. Največja nagrada bodo vsekakor nasmejana lica in razigrana otroška srca, a včasih je vseeno lepo prejeti tudi kakšno dodatno potrditev za ves vloženi trud in delo. »Božiček za en dan« je projekt vseh dobrosrčnih ljudi, zato to priznanje pripada vsem, ki ste v vseh teh letih kakorkoli pripomogli k uspešnosti projekta.

Akcija »Tretja generacija« bo razveseljevala starejše



Akcija »Tretja generacija« je sklop tradicionalnih programov obiskov, pomoči in srečanj, namenjenih starejšim občanom. Člani OZRK Metlika s prostovoljci oblikujejo mrežo uporabnikov stalne in občasne pomoči. Pomoč je odvisna od trenutne stiske in težave, oblika pomoči pa je prilagojena dejanski potrebi posameznika. Osnovni cilj je zmanjševanje socialne izključenosti. Vsako leto pred novim letom tako obiščejo starejše občane, stare 80 let in več z namenom, da niso pozabljeni, s pogovorom jim polepšajo in popestrijo vsakdan. Tokrat bodo obiskali okoli 560 ostarelih in seveda pri tem upoštevali vsa navodila in trenutno veljavne covid ukrepe.

Praznični december bo naporen, a lep

Člani in prostovoljci Območnega združenja Rdečega križa Metlika bodo tako v decembru delili prehrambne pakete prejemnikom pomoči, izdelovali in pripravljali bodo voščilnice za starejše občane, pripravljali darila za starejši, izvedli akcijo »Božiček za en dan« in v sklopu programa »Tretja generacija« opravili vrsto obiskov.

Letošnji praznični december bo zagotovo edinstven, saj prinaša vrsto novih izzivov. To pa ne pomeni, da sebi ali drugim ne bo možno ustvariti prijetnih trenutkov kot smo jih bili vajeni iz prejšnjih let. Sekretarka OZRK Metlika Zalka Klemenčič je zapisala: »Dobri možje smo lahko tudi mi in se z majhno pozornostjo lahko spomnimo na otroke, starejše… in imamo vsi lepe praznike. Zato hvala vsem donatorjem za materialno in finančno pomoč tistim, ki jo zares nujno potrebujejo in seveda v želji dobrega nadaljnjega sodelovanja želimo vsem dobrotnikom topel december, mesec lepih želja in drobnih pozornosti. Bodimo humanitarni in pomislimo na šibke in ranljive skupine. Poskrbimo pa, da vsi ostanemo zdravi!«

