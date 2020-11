Včeraj še 470 novih okužb in 45 žrtev covida-19. Kakšne so razmere v regiji in v bolnišnicah?

23.11.2020 | 12:15

Ilustrativna fotografija (Foto: arhiv DL)

Ljubljana - V Sloveniji so včeraj ob 1.742 testih potrdili 470 okužb z novim koronavirusom, kar je najnižja številka v zadnjih dveh tednih, a je bilo narejenih tudi najmanj testov v več kot mesecu dni. Po vladnih podatkih je včeraj umrlo še 45 covidnih bolnikov, 24 med njimi v bolnišnicah. V bolnišnicah je bilo 1.292 pacientov z novim korona virusom oz. 48 več kot dan prej, 201 okuženi je potreboval intenzivno nego, kar so trije več kot v soboto 198.

Kot je vlada še sporočila na Twitterju, so včeraj iz bolnišnic v domačo oskrbo odpustili 29 covidnih bolnikov, dan prej pa 39.

Delež pozitivnih testov na novi koronavirus je bil tako včeraj približno 27-odstoten, kar je skoraj tri odstotne točke nižji kot v soboto. Število umrlih covidnih bolnikov pa je tako kot v ponedeljek, torek in sredo prejšnji teden, včeraj spet preseglo 40. V soboto jih je umrlo 26, v četrtek in petek pa po 31. Skupno je doslej v državi umrlo že 1.097 covidnih bolnikov.

V nedeljo je bilo sicer opravljenih bistveno manj testov kot med tednom, ko so jih vsak dan opravili več kot pet oziroma šest tisoč ter vsak dan potrdili najmanj 1300 oziroma do več kot dva tisoč okužb. Tudi v soboto, ko so potrdili 1024 primerov koronavirusne okužbe, so opravili približno dvakrat toliko testov kot včeraj.

Po podatkih Sledilnika za covid-19 so v Sloveniji doslej skupaj potrdili že 65.778 primerov okužbe z novim koronavirusom, trenutno aktivnih primerov je 20.123, štirje več kot dan prej. 14-dnevna pojavnost okužb z novim koronavirusom na 100.000 prebivalcev tako ostaja enaka, in sicer 960.

Kako je v regijskih bolnišnicah?

V Splošni bolnišnici Novo mesto je na covidnih oddelkih trenutno 98 hospitaliziranih, samo danes sta tam na novo dva okužena. Intenzivno terapijo potrebuje 18 covidnih bolnikov, 13 jih diha s pomočjo ventilatorja ali pa respiratorja. V domačo oskrbo so bili odpuščeni trije, štirje bolniki s covidom-19 pa so v novomeški bolnišnici po podatkih covid sledilnika danes umrli.

V Splošni bolnišnici Brežice se trenutno zdravi 38 okuženih, eden od teh je bil sprejet danes, enega pa so odpustili v domačo oskrbo. Po podatkih covid sledilnika je danes eden od okuženih tam umrl.

Dodano ob 14.50 uri:

V nadaljevanju pa objavljamo še število novo okuženih po občinah v širši regiji JV Slovenija

Število novo okuženih na dan 22.11.2020:

Bistrica ob Sotli 00

Brežice 00

Črnomelj 03

Dobrepolje 00

Dolenjske Toplice 00

Ivančna Gorica 05

Kočevje 04

Kostanjevica na Krki 00

Kostel 00

Krško 03

Loški Potok 01

Metlika 00

Mirna 02

Mirna Peč 00

Mokronog-Trebelno 00

Novo mesto 05

Osilnica 00

Radeče 01

Ribnica 00

Semič 00

Sevnica 09

Sodražica 00

Straža 02

Šentjernej 02

Šentrupert 02

Škocjan 03

Šmarješke Toplice 00

Trebnje 08

Velike Lašče 00

Žužemberk 03

R.M.