Hitri testi tudi v bolnišnicah v Novem mestu in v Brežicah

23.11.2020 | 12:30

Foto: DL arhiv

Ljubljana /Brežice/Novo mesto - V bolnišnicah so že začeli testirati svoje zaposlene na okužbo z novim koronavirusom s hitrimi antigenskimi testi. Zaenkrat testirajo del zaposlenih. V UKC Ljubljana denimo testirajo na ginekološki kliniki, v šempetrski bolnišnici so začeli testirati na vseh organizacijskih enotah. V novomeški bolnišnici bodo začeli na infekcijskem oddelku.

V Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana bodo danes testirali okoli 620 zaposlenih na ginekološki kliniki, nato v urgentnem centru in tako naprej. Generalni direktor UKC Janez Poklukar je pojasnil, da bodo pri vseh zaposlenih opravili tudi serološko analizo krvi. Pri tistih, ki jim bodo odkrili protitelesa, v naslednjih treh mesecih ne bodo opravljali testiranj na okužbo. Hitri testi bodo le pomoč pri logistiki, saj so se odločili za molekularne PCR teste, za to pa še čakajo na dovoljenje ministra za zdravje. Na teden bodo opravili 10.000 testov.

Kdaj bodo hitri testi na voljo v novomeški in kdaj v brežiški bolnišnici?

V Splošni bolnišnici Novo mesto zaposlene z znaki okužbe stalno testirajo s klasičnimi molekularnimi testi, hitre teste pa skladno z uredbo začenjajo ta teden oz. takoj, ko bo končano javno naročilo zanje. Začeli bodo postopno in sicer pri zaposlenih na infekcijskem oddelku, nato bodo do 7. decembra, ki je končni rok, postavljen v odredbi, testirali še preostale zaposlene. V novomeški bolnišnici so sicer v prvi fazi zaključevanja javnega naročila za 14.000 hitrih testov. Predvidoma bo javno naročilo končano ta teden, so zapisali za STA.

V Splošni bolnišnici Brežice bodo danes začeli preverjati morebitne okužbe z novim koronavirusom v organizacijskih enotah, kjer se bo okužba pojavila, testirali bodo tudi zaposlene v enotah, kjer se bo med delovnim časom pojavil kateri od simptomov za okužbo. Na zalogi imajo približno 700 hitrih testov, so še pojasnili za STA.

Z današnjim dnem je namreč postalo obvezno testiranje na okužbo z novim koronavirusom med zaposlenimi v zdravstvu. Uvajanje testiranja zaradi organizacijskih in logističnih izzivov poteka postopoma, medtem ko bodo morali izvajalci od 7. decembra zagotavljati vsakotedensko testiranje za vse zaposlene, razen za tiste, ki so že preboleli okužbo.

Izvajalcem bo država vrnila denar

Država bo sicer izvajalcem vračala denar za izvajanje testov, pri čemer pa je ministrstvo za zdravje določilo višino povračila stroškov tako za molekularne oz. t. i. PCR teste kot tudi za antigenske oz. t. i. hitre teste. Za PCR test bo iz proračuna kritih šest evrov za odvzem brisa ter 55 evrov za neposredno dokazovanje v laboratoriju. Za antigenske teste pa bodo krili tri evre za odvzem brisa in največ devet evrov za teste. Sredstva bodo iz proračuna zagotovljena za preiskave in teste, ki so bili izvedeni od vključno 24. oktobra letos do konca prihodnjega leta.

R.M./STA