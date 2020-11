AVDIO: V novomeški bolnišnici četrtina postelj za covidne bolnike

23.11.2020 | 13:30

Strokovni direktor Splošne bolnišnice Novo mesto, primarij Milivoj Piletič

Ljubljana/Novo mesto - Strokovni direktor Splošne bolnišnice Novo mesto primarij Milivoj Piletič je na vladni novinarski konferenci pojasnil, da pri njih trenutno četrtino od 400 postelj namenjajo za covidne bolnike. Redno testiranje zaposlenih, s katerim bodo poskušali omejiti vdore okužb, bodo začeli po njegovih napovedih postopno uvajati sredi ali proti koncu tedna.

Trenutne razmere v novomeški bolnišnici

V novomeški bolnišnici, ki je s 1200 zaposlenimi in 400 posteljami druga največja med regionalnimi bolnišnicami, trenutno zdravijo približno 100 covidnih bolnikov, 18 jih je na intenzivni enoti, med njimi jih 13 diha s pomočjo ventilatorja. Doslej so sicer oskrbovali največ 110 covidnih bolnikov hkrati, njihova povprečna starost pa je približno 68 let. Najmlajši je imel 44 let, najstarejši več kot 100, je pojasnil primarij Piletič, dr. med., spec. interne medicine.

Ob tem je kot razliko med prvim in drugim valom izpostavil, da so v prvem zaprli vso dejavnost pri neakutnih obolenjih, v drugem pa so nenujne dejavnosti zapirali postopno glede na število obolelih s covidom-19. »V zadnjih 14 dnevih pa smo po vsej državi priča vdorom bolezni v bolnišnice, zaradi česar so bili primorani nenujno dejavnost čim bolj zmanjšati,« je pojasnil.

Vdor virusa v bolnišnico je oklestil ekipe, zdaj hitro testiranje



Do vdorov po njegovih besedah prihaja tako prek bolnikov kot tudi prek zaposlenih, ko so ti okuženi, a ne kažejo znakov okužbe. Vdore bodo zdaj poskušali omejiti z načrtovanim testiranjem zaposlenih in verjetno tudi vseh bolnikov, ki bodo prihajali na nenujne posege. Zato nabavljajo hitre antigenske teste z javnim naročilom. »Ta se končuje danes, nanj pa se je javilo več kot 30 ponudnikov. Ponudbe bomo preverili danes in jutri, sistematično testiranje pa začeli v sredini ali proti koncu tega tedna,« je še napovedal strokovni direktor Splošne bolnišnice Novo mesto.

Kot je pojasnil, bodo testiranje uvedli postopoma, najprej na oddelkih, kjer se je pojavil izbruh bolezni, nato še na drugih. Testirali pa bodo najverjetneje v razmakih enega tedna.

Se čakalne dobe na bolnišnične posege podaljšujejo?

Na vprašanje, koliko so se zaradi zapiranja dejavnosti podaljšale čakalne dobe, je odgovoril, da se čakalne dobe ne daljšajo, ker je v času epidemije tudi bistveno manj napotitev bolnikov s primarnega nivoja. "Pričakujemo pa en velik bumerang po koncu epidemije, ko bodo ljudje bolj pogosto obiskovali svojega zdravnika in se bodo napotitve povečale," je pojasnil primarij Piletič.

Omenil je, da jih skrbi podatek iz prvega vala, da se je zmanjšala pojavnost rakavih bolezni, kar po njegovih besedah pomeni, da te bolezni niso pravočasno odkrite. Zato poskušajo v največji možni meri poleg covida-19 oskrbovati tudi druge bolezni, kar so po njegovi oceni z dovolj velikim uspehom delali do dveh tednov nazaj, nato pa je covid-19 izrinil druge bolezni.

Piletič je spomnil, da so bili v prvem valu epidemije prva regija, ki je doživela hujši vdor virusa, do katerega je prišlo v Beli krajini. Takrat je bilo vse še povsem novo in je bilo potrebne veliko improvizacije, je pa iz tistega časa izpostavil solidarnost. »Brez solidarnosti tako zdravstvenega sistema kot tudi okolja, vključno s civilno zaščito, bi verjetno v tistem obdobju vse ušlo izpod nadzora,« je ocenil.

R.M./STA