36. Slovenski knjižni sejem in Novo mesto, mesto v gosteh

23.11.2020 | 14:40

36. Slovenski knjižni sejem (Foto: knjiznisejem.si)

Novo mesto/Ljubljana - Z literarnim večerom in podelitvijo Schwentnerjeve nagrade se bo drevi začel Slovenski knjižni sejem (SKS), ki bo tokrat potekal v spletni obliki. Poleg sejemskega dela, na katerem se bo predstavilo 97 založb, bodo v 36. izdaji ponudili več kot 100 spletnih dogodkov, od katerih jih bodo 14 prenašali ob določenem času. Mesto v gosteh je tokrat Novo mesto.

Sejem bo ob 18. uri uvedla otvoritvena prireditev v obliki literarnega večera z literati Barbaro Korun, Borutom Gombačem, Markom Levačićem in Nušo Ilovar, otvoritveni nagovor pa bo imel pesnik Niko Grafenauer, ki mu bodo ob 80. rojstnem dnevu dan pozneje pripravili še posebno prireditev.

Mesto v gosteh je letos Novo mesto, častna pa gostja Španija. Tako bodo med drugim prek spleta gostili španska književnika Olgo Novo in Juana Bonilla, ki sta oba pred kratkim prejela špansko državno nagrado v kategorijah poezije in proze. Založba Družina pa bo prek spleta gostila katalonsko pisateljico Pilar Rahola.

Na sejmu bodo poleg Schwentnerjeve nagrade podelili še veliko nagrado SKS - knjiga leta in nagrado za najboljši literarni prvenec SKS, Društvo slovenskih književnih prevajalcev pa bo na sejmu Lari Unuk podelilo nagrado Radojke Vrančič.

Schwentnerjevo nagrado za pomemben prispevek k razvoju založništva in knjigotrštva bo prejel Primož Premzl. Premzl je "izjemen založnik, pomemben, zagnan in angažiran kulturni ustvarjalec in raziskovalec kulturne dediščine, tako za Maribor kot za Slovenijo", piše v obrazložitvi nagrade, ki jo bodo razglasili ob odprtju Slovenskega knjižnega sejma.

Osrednji del knjižnega sejma bo predstavljalo sejemsko dogajanje, ki bo potekalo v duhu časa oz. epidemije pod sloganom Narazen, a vendarle skupaj. Zbornica knjižnih založnikov in knjigotržcev pri GZS bo v sodelovanju s Cankarjevim domom ponudila spletno razstavišče, nakupovanje knjig in pestro spremljevalno dogajanje s spletnimi dogodki za splošno in strokovno javnost.

Virtualna platforma bo prodajna in programska, razstavljavci se bodo lahko predstavili v e-katalogu, kjer bodo predstavljene sodelujoče založbe in na koledarju virtualnih dogodkov. Likovna podoba letošnjega sejma je nastala na osnovi ilustracije Huiqin Wang iz slikanice Milana Dekleve o Almi M. Karlin.

R.M./STA