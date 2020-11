Župani spletno o reševanju romske problematike v JV Sloveniji

23.11.2020 | 15:05

S spletne konference županov (Foto: MONM)

Novo mesto - Minuli petek je na pobudo županov Gregorja Macedonija in Vladimirja Prebiliča potekala predstavitev dosedanjih aktivnosti Delovne skupine za obravnavo romske problematike, ki je bila namenjena enajstim županom iz jugovzhodne Slovenije. Ti so junija z odprtim pismom predsednika vlade opozorili na težave pri integraciji romskega prebivalstva v tem delu Slovenije. Delovanje medresorske vladne skupine sta poleg županov Mestne občine Novo mesto in Občine Kočevje predstavila župan Občine Ribnica Samo Pogorelc in predsednik delovne skupine dr. Anton Olaj, državni sekretar na Ministrstvu za notranje zadeve.

Na konferenci so udeleženci pregledali delovanje vseh štirih podskupin, ki so bile poleti ustanovljene v namen reševanja romske problematike in delujejo na področju vzgoje in izobraževanja, zaposlovanja in socialnih transferjev, kaznovalne politike ter urejanja prostora, ter jih vodijo državni sekretarji navedenih resorjev. Sogovorniki so pohvalili dosedanje delo skupine, ki za vsako izmed naštetih področij pripravlja konkretne ukrepe in sistemske rešitve za izboljšanje situacije. Prvi sklop predlogov sistemskih ukrepov bo pripravljen v mesecu decembru, je MO Novo mesto zapisala v današnji izjavi za javnost.

Kot je izpostavil župan Mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni, ga veseli, da se je na področju romske problematike po dolgih letih zapostavljenosti prešlo od besed k dejanjem. Velik napredek predstavljajo medresorski pristop vlade, pa tudi pripravljenost lokalnih skupnosti in ostalih deležnikov za sodelovanje, izmenjavo stališč in predloge izboljšav. »Pred nami je tek na dolge proge, rešitve pa bodo prinesli samo konkretni ukrepi in dosledno uresničevanje slednjih,« je zaključil Gregor Macedoni.

R.M.