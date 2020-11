Kje ne bo elektrike?

Dežurni na Regijskem centru za obveščanje Novo mesto z izjemo iskalne akcije, izrednih dogodkov niso obravnavali. So pa posredovali šest klice za nujno medicinsko pomoč, dva za nujno veterinarsko pomoč in prejeli obvestilo o povoženi živali, o čemer so obvestili lovce.

Kako bo z elektro oskrbo?

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Črnomelj sporoča odjemalcem, da bo danes motena oskrba z elektriko in sicer:

- med 8. in 9.uro ter med 13. in 14. na območju TP DOL. ZILJE, TP GOR. ZILJE,

- med 8. in 14.uro na območju TP MALO ZAPUDJE, TP ZAPOTJE.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Metlika sporoča odjemalcem, da bo med 14.30 in 16.30 motena dobava elektrike na območju TP GORENJCI, izvod Proti Kotu.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Novo mesto sporoča, da bo motena dobava elektrike danes med 14.30 in 15.30 na območju TP PETROL BROD.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Trebnje sporoča odjemalcem, da bo danes med 14.30 in 16.uro motena dobava elektrike na območju TP CURICA, TP RIHPOVEC in TP DOLENJA DOBRAVA.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavili.

