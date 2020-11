Tjaša Travižan v ateljeju lahko preživlja ure in ure

24.11.2020 | 08:55

Mlada umetnica, grafičkarka Tjaša Travižan.

Gre za postavitev na trenutni razstavi v KCJT: na levi so dela mentorice Zore Stančič, desno pa je Tjašino delo AinE.

Novo mesto - Tjaša Travižan iz Dolenjih Kamenc pri Novem mestu je umetniška duša že od nekdaj, zato ne čudi, da si je izbrala poklicno pot likovne pedagoginje.

Korona je kriva, da magistrske naloge še nima v žepu, a mlada umetnica je vseeno ustvarjalna, več let vodi izobraževalne grafične in likovne delavnice za otroke, tudi s posebnimi potrebami, in nedavno je dobila prvo zaposlitev kot spremljevalka gibalno ovirani deklici v OŠ Mirna Peč. Svojo prihodnost vidi v delu z otroki.

Likovno področje jo je navdihnilo že v času osnovne šole, ko je učiteljica likovne vzgoje pred njo postavila prvi linolej in nožke. Tjaša je izbrala Srednjo šolo za oblikovanje in fotografijo v Ljubljani. Sledil je študij na Pedagoški fakulteti v Ljubljani in na oddelku likovne pedagogike je našla svoje poslanstvo.

Njena ljubezen je grafika. Svojo strast je odkrila v alternativnih grafičnih tehnikah, ki jih raziskuje in razvija. V zadnjem obdobju največ časa posveča ciklu del, ki zaenkrat ostaja brez imena. in sicer išče neštete možnosti, ki jih ponujata matrica in njen odtis. Njena najljubša motiva, h katerima se vedno znova vrača, sta rastlinje in žensko telo. Slednje je pogosto upodabljala že med časom študija.

Hvaležna je staršema, da sta ji del mansarde na vikendu odstopila za atelje. Tam so nastala vsa dela, ki jih je razstavljala v zadnjih letih.

Razstava v Galeriji Kocka

Med študijem je sodelovala na več skupinskih razstavah, do prvega zametka samostojne razstave pa je prišlo v Kulturnem domu Straža, kjer se je v okviru projekta Prižgimo luč, ljudje, predstavila z nekaj grafičnimi deli. Dober odziv ji je dal motivacijo za prvo samostojno razstavo Herbarij v straškem kulturnem domu, s katero je kasneje gostovala tudi v novomeškem RIC-a.

V Novem mestu pa Tjaša Travižan razstavlja tudi zdaj in sicer v Galeriji Kocka v Kulturnem centru Janeza Trdine, na skupinski razstavi 1+1 2020, na kateri v tandemu razstavljajo profesorji in njihovi študentje. Tjašo je k sodelovanju povabila profesorica in mentorica njene diplomske in magistrske naloge Zora Stančič.

Tjaša želi, da bo razstava, ki zaradi epidemioloških razmer zdaj ni odprta za javnost, podaljšana.

Več o njenem umetniškem ustvarjanju ter o delu z osebami s posebnimi potrebami ter kako preživlja koronačas, pa si preberite v aktualni številki Dolenjskega lista.

L. Markelj, foto: L. M., T. T.

Galerija