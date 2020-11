FOTO: Belokranjka, Novomeščani in Korošica veliki zmagovalci festivala Glas mladih

Strawberry Blondes

Črnomelj - Glas mladih, ki ga organizira ZIK Črnomelj, je bil minuli petek in včeraj – prvič v svoji 42-letni zgodovini, izpeljan spletno. V petek so na YouTube kanalu črnomaljskega ZIK-a predvajali finalno spletno prireditev s predstavitvami vseh finalistov. Po prireditvi so se na spletni strani ZIK Črnomelj odprle glasovalne linije, kjer je publika lahko glasovala za svoje favorite.

Ocene strokovne komisije so pomenile 60 odstotkov glasovanja, skoraj 15.000 glasov občinstva pa 40 odstotkov skupne ocene. Včeraj je bila prav tako na portalu YouTube predvajana še sklepna razglasitvena e-prireditev. V strokovni komisiji so bili glasbeni novinar in organizator dogodkov Rudi Vlašič, avtor glasbe in tekstov Miha Guštin Gušti, sicer tudi član zasedbe Big Foot Mama, pa novomeški pevec, kitarist ter avtor glasbe in besedil Gregor Strasbergar, sicer tudi član zasedbe Mrfy, pevka in glasbena ustvarjalka Tina Marinšek, ki jo poznamo po sodelovanju s skupino Tabu, pa tudi z glasbeniki kot so Andrej Šifrer, Magnifico, Zlatko, Vita Mavrič in Jadranka Juras ter pevec in avtor, ki sodeluje s številnimi slovenskimi glasbeniki Bort Ross in je tudi lastnik glasbenega studia Lotos music, v katerem so snemali Dan D, Mrfy, Big foot mama, Tabu, Lamai, Anika Horvat in mnogi drugi.

Lina Cigler

Letošnji festival je bil izjemno izenačen, saj je zmagovalce v avtorski in bendovski kategoriji ločila zgolj ena točka. Zmagovalci letošnjega festivala Glas mladih so tako postali Lina Cigler z Raven na Koroškem v kategoriji osnovnošolski Glas mladih. Navdušila je s skladbo Tvoje slike. Za nagrado je prejela snemalni dan v studiu Lotos music.

ClaudiZu

V kategoriji avtorski Glas mladih je s skladbo Kaj mi ostane zmagala Belokranjka Klaudija Jaketič z umetniškim imenom ClaudiZu, ki je bila prav tako nagrajena s snemalnim dnevom v studiu Lotos musi.

V kategoriji bendovskega Glasa mladih pa je tudi na tem festivalu navdušila novomeška indie zasedba Strawberry Blondes s pesmijo Wake up. Mladi fantje z Dolenjske so se pred mesecem okitili tudi z zmago na oktobrskem glasbenem natečaju Šourock in pobrali glavno nagrado kot Bend Šourocka. Tokrat so bili nagrajeni s snemanjem videospota v Via Studiu, kot bend pa se bodo lahko širšemu občinstvu predstavili tudi na Kolpa Castle festivalu prihodnje leto.

Glasbeni festival Glas mladih spodbuja glasbeno ustvarjalnost in govorniške spretnosti mladih. Še neuveljavljenim glasbenikom omogoča, da se predstavijo širšemu občinstvu, prav tako pa tudi mladim voditeljem programa, da povezujejo prireditev. Letošnja novost je bila, da so se sodelujoči lahko na avdicijah predstavili zgolj z avtorskimi skladbami, avtor skladbe pa je moral biti mlajši od 35 let.

