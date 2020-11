17-letnik se bo soočil s sodnikom

V naselju pri Otočcu je sinoči okoli 19.ure prišlo do spora, v katerem so morali posredovati novomeški policisti. Najprej so vzpostavili javni red in mir, zatem pa priprli 17-letnika, ki ni upošteval njihovih ukazov in je nadaljeval kršitve. Odpeljali so ga v prostore za pridržanje in zaradi kršitev na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Kradli denar, povzročali škodo in »odpeljali« Opel vectro

V Novem mestu je med 16.30 in 21. uro nekdo izkoristil odsotnost stanovalcev, skozi vrata terase vlomil v stanovanjsko hišo in našel ter odnesel denar. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 3.000 evrov škode.

V Martinji vasi pri Mokronogu so včeraj okoli 17.30 neznanci iz bivalne prikolice oškodovancu ukradli denar. Okoliščine kaznivega dejanja policisti še preiskujejo.

Na Livadi v Novem mestu pa je nekdo v dneh od minulega petka do včeraj vlomil na ograjen parkirni prostor in odtujil osebni avtomobil Opel vectra, kovinsko srebrno-sive barve, letnik 2005, registrskih oznak NM KL-302.

Policijo klicali 180-krat

Policisti Policijske uprave Novo mesto so tako posredovali v 43 nujnih primerih in na številko 113 prejeli 180 klicev. Obravnavali so šest prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda. Posredovali so zaradi 16 kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih in enega kršitelja pridržali. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj poškodovanja tuje stvari, vloma in tatvin. Posredovali so zaradi nesreče pri delu v gozdu, iskanja pogrešane osebe, požarov in sprožitve signalno varnostne naprave, je v današnjem policijskem poročilu zapisala predstavnica za stike z javnostmi na Policijski upravi Novo mesto Alenka Drenik.

