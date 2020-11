Na pomoč prihiteli helikopter in gasilci

24.11.2020 | 09:15

Ilustrativna fotografija (Foto: arhiv DL)

Dežurni na Regijskem centru za obveščanje v Brežicah je včeraj okoli 12.ure na pomoč pri reševanju poškodovane osebe poklical helikopter Slovenske vojske. V spremstvu dežurne ekipe HNMP Maribor je poletel na Radno v občini Sevnica, od koder je odpeljal poškodovano osebo v Splošno bolnišnico Celje. Gasilci PGD Sevnica so zavarovali kraj pristanka helikopterja ter nudili pomoč pri prenosu poškodovane osebe.

V Ločni v Novem mestu pa je bil dežurni na Regijskem centru za obveščanje Novo mesto včeraj malo po 9.uri obveščen, da je zagorela transformatorska postaja na drogu. Na pomoč so poklicali gasilce GRC Novo mesto in PGD Kamence, ki so ogenj pogasili.

R.M.