Umrlo kar 59 bolnikov s covidom-19.  Kako je v bolnišnicah Novo mesto in Brežice? Število okuženih po občinah...

24.11.2020 | 10:35

Ljubljana - V Sloveniji so včeraj opravili 5.596 testov na okužbo z novim koronavirusom, od tega jih je bilo 1.302 pozitivnih, oziroma dobrih 23 odstotkov, je vlada sporočila na Twitterju. Umrlo je kar 59 bolnikov s covidom-19, kar je največ doslej v enem dnevu. 44 jih je umrlo v bolnišnicah, še 15 pa v domovih za starejše. Ob tem se nam upravičeno zastavlja vprašanje, ali se tako že kažejo posledice ustavitve zdravstva in preusmerjanje pozornosti v covid?

V bolnišnicah se zdravi 1299 covidnih bolnikov, kar je sedem več kot dan prej, 204 oz. trije več kot v nedeljo potrebujejo intenzivno zdravljenje.

Doslej so v Sloveniji potrdili skupaj 67.080 okužb z novim koronavirusom, skupaj je umrlo 1.156 covidnih bolnikov.

Trenutno v državi okužbo preboleva 20.337 ljudi, kar je 214 več kot dan prej. V zadnjih 14 dneh se je okužilo 970 ljudi na 100.000 prebivalcev, še kažejo podatki Sledilnika za covid-19.

Kako je v regijskih bolnišnicah?

V Splošni bolnišnici Novo mesto je danes hospitaliziranih 99 kovidnih bolnikov, od tega 17 na intenzivnem oddelku, kjer je 13 pacientov ventiliranih. Kot je vodstvo bolnišnice zapisalo v današnji izjavi za javnost, je trenutno za oskrbo covid bolnikov namenjenih okoli 25 odstotkov posteljnih kapacitet. Z opremo so dobro založeni, saj so se v času med prvim in drugim valom pripravili in nakupili precejšnjo količino zaščitne opreme. Zaloge imajo še za približno 3 mesece. Na voljo imajo tudi 29 ventilatorjev. Med njimi je 7 Bellavistinih, ki so bili nadgrajeni in jih je Javna agencija za zdravila in medicinske pripomočke po njihovi nadgradnji odobrila.

V novomeški bolnišnici se okužbe z virusom Cov-SAR-2 širijo tudi med zaposlenimi. Do zdaj so imeli obolelih in v karanteni skupno 150 zaposlenih, trenutno pa je ta številka 37 okuženih zaposlenih. »Do vdorov virusa prihaja nepričakovano, vnos je tako prek bolnikov kot prek zaposlenih, in sicer prek asimptomatskih prenašalcev,« so zapisali v izjavi za javnost. »Do zdaj smo zaposlene s simptomi testirali s klasičnimi, molekularnimi testi, s hitrimi testi pa skladno z Uredbo začenjamo ta teden, takoj, ko bo javno naročilo zaključeno. Najprej bomo testirali zaposlene na infekcijskem oddelku, potem pa do 7. decembra tudi ostale zaposlene po drugih oddelkih. Smo v prvi fazi zaključevanja javnega naročila za 14.000 hitrih testov, ki bo predvidoma zaključeno ta teden.«

Vodstvo bolnišnice še opozarja, da z zaostrovanjem ukrepov prihajajo na plano zgodbe o nasilju za zaprtimi vrati, povečanem alkoholizmu in povečani uporabi antidepresivov. »Socialna distanca in življenje med štirimi stenami je naporno za vsakega izmed nas. Zavedamo se širše dimenzije covida, ko ljudi pestijo hude socialne in psihološke stiske, zato pozivamo vse, da o svojih težavah spregovorijo bodisi z družino, prijatelji, sodelavci , ali pa z izbranim osebnim zdravnikom. Zdržimo še malo in ostanimo zdravi!« je vodstvo Splošne bolnišnice Novo mesto zapisalo v današnji izjavi za javnost.

V Splošni bolnišnici Novo mesto se tako - tudi po podatkih covid sledilnika - trenutno zdravi 99 bolnikov z novo koronavirusno boleznijo, štiri novo okužene so sprejeli danes, intenzivno nego potrebuje 17 pacientov, 13 jih diha s pomočjo ventilatorja ali pa respiratorja. Povejmo pa še, da so danes v domačo oskrbo odpustili 2 kovidna bolnika, žal pa sta dva izgubila boj z virusom, eden od njiju na oddelku za intenzivno terapijo.

V Splošni bolnišnici Brežice pa trenutno zdravijo 40 kovidnih bolnikov, štiri so na novo sprejeli danes, kažejo podatki covid sledilnika, še dva pa so odpustili v domačo oskrbo.

Dodano 15.20:

Največ okužb v naši regiji so spet zaznali v občini Krško, sledita pa Novo mesto in Brežice.

Bistrica ob Sotli 00

Brežice 20

Črnomelj 05

Dobrepolje 01

Dolenjske Toplice 03

Ivančna Gorica 11

Kočevje 07

Kostanjevica na Krki 00

Kostel 00

Krško 28

Loški Potok 00

Metlika 09

Mirna 01

Mirna Peč 02

Mokronog-Trebelno 06

Novo mesto 25

Osilnica 00

Radeče 01

Ribnica 01

Semič 01

Sevnica 02

Sodražica 01

Straža 03

Šentjernej 04

Šentrupert 03

Škocjan 02

Šmarješke Toplice 00

Trebnje 13

Velike Lašče 01

Žužemberk 08





