Zapor in oprostilna sodba topliškima požigalcema

24.11.2020 | 13:10

S februarskega požarišča (Foto: arhiv DL/B.B.)

Deset mesecev po požaru, ki je uničil nekaj sto kvadratnih metrov velik lokal Cabana in kazino v najemu Lambo elektronike Mariborčana Borisa Lampeta in v lasti čatežkih term, je krško okrožno sodišče zaključilo sojenje. Po pisanju Slovenskih novic je 27-letni Viran Jurkovič za požig objekta dobil 5 letno zaporno kazen, 19-letnega Mateja Hudorovca pa so v dvomu oprostili sodelovanja pri požigu. Sta pa bila oba obsojena na po 10 mesecev zaporne kazni zaradi velike tatvine, ker sta vlomila v objekt in ukradla najmanj 400 evrov menjalnine. Jurkovič je tako dobil enotno kazen 5 let in 6 mesecev zapora, Hudorovac, ki mu pogojne kazni od prej niso preklicali, pa je dobil 10 mesecev zapora, še pišejo Slovenske novice.

O dogodku smo poročali tudi na spletni strani Dolenjskega lista. Spomnimo: V noči s sedmega na osmi februar je v Termah Čatež v občini Brežice zagorel večji objekt, dimenzije 75x10 metrov. Posredovali so gasilci petnajstih društev Gasilske zveze Brežice, ki so požar pogasili. Zaradi suma prisotnosti nevarnih snovi so bili prisotni tudi krški poklicni gasilci. Ob tem sta se dve osebi nadihali dima, zato so morali posredovati reševalci Nujne medicinske pomoči Brežice, ju oskrbeli in prepeljali v Urgentni center Brežice. "Kljub trudu večjega števila gasilcev iz 16 gasilskih društev je objekt v celoti pogorel, nastala je velika premoženjska škoda," je kasneje povedala tiskovna predstavnica Policijske uprave Novo mesto Alenka Drenik. Policisti, kriminalisti in kriminalistični tehniki sektorja kriminalistične policije Novo mesto so potem opravili ogled požarišča in ugotavljali vzrok požara.

Nekaj dni zatem je vodja Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Novo mesto France Božičnik povedal, da je preiskava pokazala, da sta dva osumljenca, 19- in 27-letna državljana Slovenije, doma iz območja Krškega, najprej vlomila v lokal, ga preiskala in zavoljo uničenja sledov povzročila požar. Nato sta zapustila lokal in se umaknila na območje Term Čatež, kjer so ju policisti tudi legitimirali. Bila sta poškodovana, imela sta opekline in bila okrvavljena, tako da so ju z reševalnim vozilom prepeljali v Splošno bolnišnico Brežice, kjer sta ob čakanju na zdravniško oskrbo vlomila še v avtomat s prehrano, kjer sta ukradla sendviče, je povzel Božičnik. Policisti so oba osumljenca pridržali, ju soočili s pravosodje, sodišče v Krškem pa je zoper oba odredilo pripor.

Stara znanca policije

Oba sta bila že takrat stara znanca policije, saj je policija, kot je dejal Božičnik, zoper 19-letnika v zadnjih štirih letih podala kar 38 kazenskih ovadb za različna kazniva dejanja, predvsem s področja premoženjske kriminalitete, kot so vlomi, ropi, tatvine in povzročitve splošne nevarnosti, obravnavana sta bila tudi za kazniva dejanja z elementi nasilja, kot so grožnje, lahke telesne poškodbe, nasilništvo in preprečitev uradnega dejanja. Zoper 27-letnika pa je policija podala še 17 kazenskih ovadb za istovrstna kazniva dejanja.

»Kazenski zakonik za kaznivo dejanje velike tatvine predvideva kazen zapora do pet let, medtem ko je za kaznivo dejanja požiga zagrožena zaporna kazen od enega do 10 let,« je takrat povedal Božičnik.

Sprva je bila škoda ocenjena na več kot milijon evrov, ob razglasitvi sodbe pa je bilo rečeno, da naj bi povzročena škoda znašala 100 tisoč evrov. Terme Čatež, kot lastnice objekta, niso prijavile premoženjskopravnega zahtevka. Takratnemu najemniku Lampetu je del škode povrnila zavarovalnica, dodatni zahtevek za 28 tisočakov pa je umaknil.

Njuno delovanje posnela nadzorna kamera

Požigalca je v času njunega delovanja posnela nadzorna kamera, a ko sta to opazila, sta jo uničila, kar so kriminalisti ugotovili tudi v kasnejši preiskavi, saj na njej v času, ko sta povzročala škodo, ni bilo posnetkov. Je pa te razkrila druga kamera, ki je posnela oba obtožena. Dejstvo, da je Jurkovič prihajal iz gorečega dela, Hudorovac pa iz drugega, je bila ena od okoliščin, ki je sodnico spravila v dvom, ali je pri požaru sodeloval tudi Hudorovac. Druga okoliščina pa je bila, da je imel Jurkovič opekline, Hudorovac pa ne, zato ga je v dvomu oprostila krivde. Kot je pojasnila sodnica, je požar povzročil Jurkovič, ki je prostore zanetil ob pomoči politega petroleja. Tega so imeli v lokalu shranjenega za poletni prižig bakel. Da je bil požar podtaknjen z vnetljivo snovjo, je nakazala tudi psička Bree, ki je izurjena za odkrivanje izvora požarov in zazna vnetljive snovi. Na dveh mestih požarišča je namreč odkrila sledi vnetljive snovi.

Sodna odločitev še ni zaključena

Tožilec, ki je tako za Jurkoviča kot za Hudorovca predlagal 6-letno zaporno kazen, se bo na odločitev oprostilne sodbe Hudorovcu, pritožil, to pa bo storil tudi Jurkovičev zagovornik, ki je skušal predstaviti vrsto dokaznega gradiva, a ga je sodnica zavrnila, pišejo Slovenske novice. Sodna odločitev glede termskih požigalcev tako še zdaleč ni zaključena.

R.M.