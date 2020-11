V gozdu se je poškodoval z motorno žago

24.11.2020 | 18:15

Ilustrativna slika. (Foto: Arhiv DL)

Danes ob 12.12 se je v bližini naselja Visejec v občini Žužemberk občan v gozdu poškodoval z motorno žago. Reševalci nujne medicinske pomoči Zdravstvenega doma Novo mesto so poškodovanega oskrbeli na kraju in ga prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto. O dogodku so bile obveščene pristojne službe.

Gasilci pomagali pri vstopu v stanovanje

Danes zjutraj ob 8.30 so na ulici Moša Pijade v Črnomlju gasilci PGD Črnomelj ob prisotnosti policije s tehničnim posegom odprli vrata v stanovanje v večstanovanjskem objektu in omogočili vstop reševalcem nujne medicinske pomoči Zdravstvenega doma Črnomelj, da so pomagali onemogli osebi.

Črnomaljca s helikopterjem v UKC Ljubljana

Dopoldne ob 10.52 je helikopter Slovenske vojske v spremstvu dežurne ekipe HNMP Brnik poletel v Črnomelj, od koder je odpeljal obolelo osebo v Univerzitetni klinični center Ljubljana. Obolelega so za transport s helikopterjem pripravili reševalci Zdravstvenega doma Črnomelj.

Pomagali onemogli osebi

Dopoldne ob 7.28 so v naselju Selo v občini Krško gasilci PGE Krško nudili pomoč onemogli osebi.

V domu v Impoljci uhajal plin

Dopoldne ob 11.12 je v naselju Arto v občini Sevnica v prostoru kuhinje DUO Impoljca uhajal plin. Zaposleni so zaprli plinsko požarno pipo, gasilci PGD Sevnica pa so preventivno prezračili prostore in z detektorjem izmerili koncentracijo plina. Povečane koncentracije plina niso zaznali.

L. M.