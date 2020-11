Kje ne bo elektrike?

25.11.2020 | 07:15

Ilustrativna fotografija (Foto: DL/arhiv)

Dežurni na regijskih centrih Novo mesto in Brežice v zadnjih 12 urah izrednih dogodkov na področju zaščite in reševanja, zaradi katerih bi bilo potrebno posredovanje, niso obravnavali. Za nujno medicinsko pomoč so v Novem mestu posredovali en klic, v Brežicah pa dva. Za nujno veterinarsko pomoč pa dva v Novem mestu.

Kako bo z elektro oskrbo?

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Črnomelj odjemalcem sporoča, da bo danes zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava elektrike in sicer med 13. in 17.uro na območju iz TP CENT. SR. ŠOL ČRNOMELJ.

Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Šentjernej sporoča, da bo danes med 11. in 12.uro prekinjena dobava elektrike na območju TP GOR. MAHAROVEC.

Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Trebnje sporoča, da bo danes med 14.30 in 15.30 prihajalo do prekinitev elektro oskrbe na območju TP KORITA.

Distribucijska enota Krško nadzorništvo Mokronog pa sporoča, da bo zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije danes na več območjih in sicer: na območju transformatorske postaje ŠENTRUPERT OBRTNA CONA nizkonapetostni izvod DRAGA med 8. in 14.uro, na območju TP ŠENTRUPERT OBRTNA CONA nizkonapetostni izvod ŽAGA med 8. in 14. in na območju TP ŠENTRUPERT OBRTNA CONA nizkonapetostni izvod ŠENTRUPERT med 9. in 14.uro.

Distribucijska enota Krško nadzorništvo Brežice pa sporoča, da bo danes zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije na območju TP Brežice vino in sicer danes med 8. in 14. uro.

…. Zapora ceste

Komunala Brežice zaradi izgradnje vodovoda podaljšuje zaporo lokalne ceste Stankovo - Vit.-V. Malence ter cesti Mrzlava vas - Mrzlav. gaj in Vitovec in sicer od danes pa vse do 18.decembra. Tam bo veljala delna zapora, občasno pa tudi kratkotrajna popolna zapora do največ ene ure.

R.M.