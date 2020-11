Za srečne tačke: letos namesto dobrodelnega koncerta koledar

25.11.2020 | 08:45

Glasbenik in ljubiteljski vinogradnih Andrej Barbič-Krt s prostovoljkama Anjo in Lino ter muckom Leonom.

Zdravnik Rok Mežnar z Nano, najdeno pri Dolenjskih Toplicah.

Novo mesto - Društvo za zaščito živali Novo mesto, ki se posveča zapuščenim živalim, letos zaradi vsem znanim razmer ne bo izpeljalo že tradicionalnega dobrodelnega koncerta Novo mesto za srečne tačke, s katerim so v zimskih mesecih s prostovoljnimi prispevki in srečelovom pokrili najnujnejšo veterinarsko oskrbo njihovih varovancev, začasne namestitve muc ipd., zato so se s prostovoljci odločili, da naredijo dobrodelni koledar. Izkupiček od prodaje bo seveda namenjen zapuščenim živalim, katerim pomaga društvo.

V društvu so namreč že dva zaporedna decembra organizirali dobrodelni koncert, poleg tega pa še enega poletnega, kjer so stopili skupaj različni Novomeščani in za dobrobit živali prispevali vsak po svoji moči. »Napisali smo že tri zgodbe o srečnih tačkah in tudi tokrat jo bomo, a le nekoliko drugače,« so dejale članice društva ob izidu koledarja.

»V njem so ljudje različnih poklicev in profesij - od zdravnika do veterinarke, glasbenika in vinogradnika, športnika, radijske voditeljice in novinarke, gasilca, prodajalke in poštarke, ki so slikali z našimi že rešenimi oziroma oddanimi mačjimi in pasjimi varovanci, pa tudi s tistimi, ki še iščejo dom. Torej dvanajst ljudi našega mesta in naše srečne tačke. K srečnim tačkam pa so prispevali tudi nekateri, ki jih na koledarju sicer ne bo videti. To sta denimo grafični oblikovalec Jaka Šuln in fotograf Aleš Zulić,« je orisala prostovoljska Anja Pavlin.

Omenjeno društvo se že več let intenzivno ukvarja z zaščito živali, predvsem z zavrženimi in nikogaršnjimi mačkami, ta problematika je namreč na tem področju trenutno najbolj pereča. Sedež imajo sicer v Novem mestu, vendar aktivno delujejo tudi v Straži, Dolenjskih in Šmarjeških Toplicah, Mirni Peči in ostalih dolenjskih občinah.

»Kljub temu, da se lahko aktivni prostovoljci preštejemo na prste ene roke, nas na srečo podpira veliko ljudi. Letos smo zopet oskrbeli preko 100 muc, trenutno je pod našim okriljem 15 muc, oskrbujemo pa tudi več lokacij prostoživečih mačk. Naše delo je financirano praktično le iz prostovoljnih prispevkov in donacij dobrih ljudi, oskrba vseh teh revežev – mladičev, muc, okuženih z levkozo ali mikrosporijo ali drugih kroničnih štirinožnih bolnikov - pa nam predstavlja veliko breme,« je še dejala Pavlinova.

Slike so iz fotografiranja za koledar.

M. Ž., Foto: A. Zulić

