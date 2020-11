59-letni moški v gozdu padel z lestve in se hudo poškodoval

Poročali smo že, da se je včeraj okoli 12.ure zgodila nesreča pri delu. Na kraj dogodka so prišli policisti Dolenjskih Toplic, ki so bili obveščeni, da je do nesreče prišlo v gozdu v okolici Žužemberka in sicer v bližini naselja Visejec. Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih je 59-letni moški žagal veje na drevesu in padel z lestve z višine okoli štiri metre. Hudo poškodovanega moškega so reševalci oskrbeli in ga odpeljali v UKC Ljubljana. O ugotovitvah bodo s poročilom seznanili pristojno tožilstvo, je v današnjem policijskem poročilu zapisala predstavnica za stike z javnostmi na Policijski upravi Novo mesto Alenka Drenik.

Brez izpita in pijan

Pri kontroli prometa v Stari vasi so brežiški policisti včeraj okoli 8. ure ustavili voznika osebnega avtomobila Ford focus. Med postopkom so ugotovili, da 56-letni voznik nima veljavnega vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka pa je imel 0,34 miligrama alkohola. Avtomobil so mu zasegli, zaradi vožnje pod vplivom alkohola izdali plačilni nalog v višini 600 evrov in o vožnji brez veljavnega vozniškega dovoljenja z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Na neregistriranem mopedu brez izpita in brez čelade

Na Čatežu ob Savi so včeraj malo pred 14. uro ustavili voznika mopeda, ki ni uporabljal zaščitne čelade. Ugotovili so, da kršitelj nima veljavnega vozniškega dovoljenja, vozil je neregistriran in nezavarovan moped, ki so mu ga zasegli, zaradi kršitev izdali plačilni nalog v višini 1.120 evrov in o vožnji brez veljavnega vozniškega dovoljenja seznanili sodišče.

Zaradi neumnosti ob 1.200 evrov in 18 kazenskih točk

V Cundrovcu so včeraj okoli 16.30 ustavili voznika osebnega avtomobila in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. Kršitelju, ki je imel v litru izdihanega zraka 0,58 miligrama alkohola, so prepovedali nadaljnjo vožnjo, mu odvzeli vozniško dovoljenje in zaradi kršitev napisali obdolžilni predlog. Zakon o pravilih cestnega prometa določa, da se voznik za prekršek kaznuje z globo v višini 1.200 evrov, izreče se mu tudi 18 kazenskih točk.

Napihal je, zato bo plačal

Prav tako je bil pod vplivom alkohola tudi voznik osebnega avtomobila, ki so ga včeraj okoli 18. ure ustavili brežiški policisti ustavili na Bizeljskem, v litru izdihanega zraka je imel 0,54 miligrama alkohola. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, izdali plačilni nalog v višini 900 evrov in izrekli 16 kazenskih točk.

Vlomil v počitniško hišo

Na območju Pleterja je v dneh od ponedeljka do včeraj nekdo skozi vrata vlomil v počitniško hišo. Po prvih ugotovitvah ni ničesar odnesel, je pa z vlomom povzročil premoženjsko škodo.

Policijo so klicali 175-krat

Policisti Policijske uprave Novo mesto so tako posredovali v 44 nujnih primerih in na številko 113 prejeli 175 klicev. Obravnavali so štiri prometne nesreče, v katerih je nastala premoženjska škoda in zasegli vozila dvema kršiteljema cestno prometnih predpisov, ki nista imela veljavnih vozniških dovoljenj. Posredovali so zaradi devetih kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih in v Krškem pridržali kršitelja, ki se kljub ukazom policistov ni pomiril in je nadaljeval kršitev. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj vloma in tatvin. Posredovali so zaradi nesreče pri delu, požara in sprožitve signalno varnostne naprave, je v policijskem poročilu zapisala predstavnica za odnose z javnostmi na Policijski upravi Novo mesto Alenka Drenik.

