Covid-19: Še 2.226 novih okužb in 43 smrti. Kakšne so razmere v regiji?

25.11.2020 | 11:00

Ilustrativna fotografija (Foto: Pixabay)

V Sloveniji so včeraj potrdili 2.226 novih okužb s covidom-19, umrlo pa je še 43 okuženih - 31 v bolnišnicah in še 12 v domovih za ostarele. Opravili so 8063 testov, tokrat pa je bilo okuženih kar 27,61 odstotka testiranih.

V bolnišnicah je po podatkih covid sledilnika 1.297 covidnih bolnikov, od tega 202 na intenzivni negi, 113 bolnikov pa so odpustili v domačo oskrbo.

V primerjavi s ponedeljkom so včeraj opravili precej več testov, na novo zaznanih okužb pa je bilo 924 več kot dan prej. V bolnišnicah so zdravili dva covidna bolnika manj kot v ponedeljek, dva manj sta potrebovala intenzivno zdravljenje. Umrlo je 16 bolnikov manj kot v ponedeljek, ko je bilo največ smrti zaradi covida-19 v enem dnevu doslej.

Po podatkih Sledilnika za covid-19 je v državi trenutno 20.337 aktivnih primerov okužbe z novim koronavirusom. Doslej je bilo potrjenih skupno 69.306 primerov okužb, umrlo je 1199 bolnikov s covidom-19.

Kako je v regijskih bolnišnicah danes?

V Splošni bolnišnici Novo mesto se po podatkih covid sledilnika danes zdravi 98 kovidnih bolnikov, kar je eden manj kot včeraj, samo danes so sprejeli 3 nove paciente s to boleznijo. Na intenzivni terapiji je trenutno 17 bolnikov s covidom-19, kar je enako včerajšnji številki, 14 od njih je intubiranih oz. diha s pomočjo ventilatorja, kar pa je eden več kot včeraj. V domačo oskrbo so tokrat odpustili 3 kovidne bolnike oz. enega več kot dan prej, umrl pa je en okužen.

V Splošni bolnišnici Brežice je danes 37 kovidnih bolnikov oz. trije manj kot dan prej, enega od teh so sprejeli danes, med tem ko so v domačo oskrbo odpustili 4 kovidne bolnike, kar je 2 več kot dan prej.

Kakšne so razmere v regiji?

V Novem mestu je bilo včeraj potrjenih še 75 novih primerov, v Krškem 40, v Brežicah 26, v Trebnem 24, v Sevnici 17, V Črnomlju 16 in v Kočevju 13 novih primerov. Podrobneje pa bomo podatke objavili takoj, ko bodo na voljo.

R.M./STA