Na Kočevskem kljub prepovedi, težave z zlivanjem gnojnice na prostem

25.11.2020 | 13:05

Zlivanje gnojnice je v tem času prepovedano (Foto: Svet24)

Kočevje - V okolici Klinje vasi pri Kočevju je kljub temu, da je kaj takega po 15. novembru prepovedano, po tem datumu prišlo do zlivanja gnojnice na prostem. To naj bi vozili z ihanske prašičje farme, kar so sicer tam sprva zanikali. Kraj je obiskal kmetijski inšpektor, na nedovoljeno zlivanje gnojnice v kraškem okolju so opozorili tudi okoliški prebivalci.

Kočevski župan Vladimir Prebilič je za STA povedal, da je do zlivanja prišlo v četrtek in petek, v petek zvečer in še v soboto zjutraj in sicer kljub temu, da je kmetijski inšpektor nadaljnje dovažanje in razstros gnojnice omenjenemu podjetju v petek najprej ustno prepovedal.

V soboto so se proti nespoštovanju prepovedi vnovič dvignili tudi okoličani, po medijskem pritisku oz. poročanju TV Slovenija in drugih pritiskih pa so dosegli, da so z zlivanjem gnojnice prenehali.

Kmetijski inšpektor je obiskal tudi sedež ihanskega podjetja in sprožil ustrezne postopke, na kočevski občini pa pričakujejo, da bodo omenjeno farmo pristojni zaradi nespoštovanja predpisov in nastale okoljske škode na občutljivem kraškem okolju oglobili in da se bo občina z njenimi lastniki dogovorila o prihodnjem in ustreznem ravnanju z gnojnico.

Podobnega zlivanja naj bi bilo sicer po županovih besedah že veliko in to v prevelikih količinah za določeno območje. Prevelike količine tega odpadka naj bi po njegovem pronicale do podtalnice in posredno zastrupljale nižje ležeče Krkino porečje. Težavam, čeprav ne povsem, pa bi se lahko izognili z dogovorom o zlivanju gnojnice na prostem v ustreznih količinah, ki so jih gornji sloji kraških tal še sposobni vsrkati, je poudaril.

Na neustreznost zlivanja gnojnice v prevelikih količinah in "nedopustno sistemsko obremenjevanje okolja" so po županovih besedah opozorili tudi postojnski krasoslovci, ki so si ob tem dogodku ogledali omenjeno območje, občina pa je o ravnanju ihanske farme opozorila okoljski inšpektorat. "Saj menimo, da se te stvari v prihodnje ne smejo več dogajati," je opozoril Prebilič.

Pristavil je, da na ihanski farmi sanirajo bazena za gnojnico, kar občina sicer pozdravlja. Problem pa je v tem, da pri njunem praznjenju niso ravnali po predpisih in so prevelike količine gnojnice oz. gnojnične vode enostavno izlili po najbližji možni površini. O tem tudi niso nikogar obvestili.

Ihansko podjetje je sicer zlivanje gnojnice na prostem v soboto ustavilo, občina pa pričakuje ustrezno posredovanje in ravnanje pristojnih ustanov, je za Slovensko tiskovno agencijo še dejal Prebilič.

R.M./STA