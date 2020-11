iPlace – mednarodni spletni obisk Kočevja v znamenju hekatlona mestnih izzivov

25.11.2020 | 14:15

Sodeloval je tudi kočevski župan Vladimir Prebilič (Foto: Urbact iPlace)

Kočevje - Izmenjava znanj in dobrih praks med mesti je v času epidemije novega koronavirusa še toliko pomembnejša. Mednarodni Urbact projekt iPlace, v okviru katerega deset evropskih mest sodeluje v iskanju lokalnih gospodarskih niš za trajnostni razvoj, se je novim razmeram hitro prilagodil. Na spletu so tako v ponedeljek in včeraj pripravili četrto mednarodno srečanje partnerjev. Tokratni gostitelj je bila Občina Kočevje, skupaj s Podjetniškim inkubatorjem Kočevje pa so pripravili spletni hakaton na temo nekaterih ključnih izzivov malih mest.

Na spletnem srečanju so se partnerska mesta pod vodstvom izkušene ekipe Podjetniškega inkubatorja Kočevje na praktičnem primeru učila priprave in izvedbe spletnega hekatona, kar predstavlja svojevrsten izziv tudi iz tehničnega vidika. Lokalna skupina Kočevja je definirala več različnih problemov mesta, ki jih je nato preko spletnega orodja Miro reševala mednarodna zasedba skoraj 40 sodelujočih iz desetih evropskih mest. Poleg Kočevja in vodilnega partnerja Amarante so to še Balbriggan, Gabrovo, Grosseto, Heerlen, Medina del Campo, Pori, Pärnu in Saldus.

Foto: Urbact iPlace

Foto: Urbact iPlace

Izbrani problemi kažejo tudi na to, kako podobna so si partnerska mesta, saj se je večina že ali pa se še spopada z enakimi izzivi. To so participacija mladih pri razvoju mesta, oživljanje mestnega jedra, praznjenje prostorov v središču mesta, povezovanje in sodelovanje lokalnih deležnikov ter poslovne priložnosti, ki jih ponujata gozd in les.

Cilj hekatlona so bila sicer nova znanja in kompetence za izvedbo hekatlonov v lastnih skupnostih, a hkrati so mesta že dobila vpogled v različne možne rešitve in konkretne ideje za nadaljnje delo, tudi s pomočjo izmenjave dobrih praks. Med drugim se je pokazal velik pomen zagotavljanja kakovostnih prostorov v mestu tako za podjetnike kot ustvarjalce, aktivno vključevanje mladih v načrtovanje in izvedbo projektov, in povezovaje različnih deležnikov na vseh nivojih delovanja ter tudi na nivoju regije in države.

Kočevje v nadaljevanju projekta iPlace že načrtuje izvedbo več hekatonov in delavnic na lokalnem nivoju, s prebivalci, podjetiki in drugimi uporabniki mesta. Najboljše ideje in rešitve bodo nato rezultirale v izvedbi testnih projektov v naslednjem letu.

V okviru mednarodnega srečanja so partnerska mesta pobližje spoznala tudi samo Kočevje in Slovenijo. Skozi različne video vsebine, predstavitve in kvize so sodelujoči odkrivali Kočevsko kot skrivnostni gozd Slovenije, ki ponuja izjemna naravna bogastva, uspešno razvija gozdno lesno verigo, pridelavo in nakupovanje lokalnih izdelkov ter hkrati s programi robotike za šole vstopa v svet visoke tehnologije, so zapisali v izjavi za javnost.

R.M.