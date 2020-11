Evropski denar za socialne storitve in medgeneracijsko sodelovanje v Brežicah in Krškem

25.11.2020 | 18:15

Fotografija je ilustrativna. (Foto: arhiv DL)

Ljubljana - Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je izdala odločitev o finančni podpori za projekt Mreža socialnih storitev in medgeneracijsko sodelovanje. Za 855.000 evrov vreden projekt, ki ga bosta izvajali občini Brežice in Krško, bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 280.000 evrov, so sporočili iz službe.

V okviru projekta nameravata občini urediti prostore, ki bodo omogočili deinstitucionalizacijo različnih skupin oseb, ki potrebujejo pomoč in oskrbo.

V Brežicah je predvidena obnova prostorov nekdanjega Doma upokojencev Brežice, kjer bo zaživela bivalna enota, in ureditev površin za začasne namestitve. Osebam z motnjami v duševnem in telesnem razvoju bo tako omogočena večja samostojnost.

Tudi v Krškem je predviden odkup in obnova prostorov ter vzpostavitev specializiranega dnevnega centra, namenjenega starejšim osebam, obolelim za demenco in ostalimi s starostjo povezanimi težavami, ki onemogočajo samostojno bivanje, so še zapisali v sporočilu za javnost.

R. N.