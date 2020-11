V Novem mestu včeraj 76 novih okužb, v Krškem pa 40

25.11.2020 | 19:00

Ilustrativna fotografija (Foto: arhiv DL)

Novo mesto - Poročali smo, da so v torek v Sloveniji potrdili 2.226 novih okužb s covidom-19, umrlo pa je še 43 okuženih - 31 v bolnišnicah in še 12 v domovih za ostarele. Opravili so 8063 testov, tokrat pa je bilo okuženih kar 27,61 odstotka testiranih.

Kako je bila včeraj z okužbami v naši regiji? Največ okužb z novim koronavirusom so včeraj potrdili v Novem mestu (76), Krškem (40) in Brežicah (26).

Občina novi skupaj aktivni aktivni (%)

-------------------------------------------------------------

Novo mesto 76 1353 487 1,306

Sevnica 17 599 175 0,995

Krško 40 553 230 0,881

Trebnje 24 518 190 1,460

Ivančna Gorica 9 514 149 0,883

Brežice 26 498 158 0,654

Kočevje 13 438 180 1,147

Črnomelj 16 321 98 0,685

Metlika 5 290 57 0,679

Šentjernej 15 245 63 0,880

Ribnica 8 225 36 0,378

Žužemberk 4 141 53 1,140

Dolenjske Toplice 5 127 45 1,277

Straža 10 116 45 1,150

Semič 5 102 25 0,651

Mirna 2 98 23 0,877

Šmarješke Toplice 9 95 29 0,853

Mirna Peč 1 87 20 0,670

Mokronog - Trebelno 4 86 36 1,169

Šentrupert 4 79 31 1,041

Škocjan 4 71 27 0,811

Kostanjevica na Krki 6 58 17 0,695

Kostel 9 1 0,156

Osilnica 2 1 0,273

Vir: NIJZ; podatki zajeti iz https://covid-19.sledilnik.org/

R. N.