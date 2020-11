ReCO Novo mesto: Zagorelo v Mokronogu, motnje v elektro oskrbi

26.11.2020 | 07:05

Ilustrativna fotografija (Foto: DL/arhiv)

Dežurni na Regijskem centru za obveščanje so bili sinoči malo pred 20.uro obveščeni, da je zagorelo v drvarnici ob stanovanjski hiši v Ulici talcev v Mokronogu. Gasilci PGD Mokronog so omejili in pogasili požar, odstranili ožgane dele ter preložili drva. Gorela so drva in del ostrešja. Obveščene so bile tudi pristojne službe.

Za nujno medicinsko pomoč so posredovali sedem klicev, za nujno veterinarsko pomoč pa dva. Med tem njihovi brežiški kolegi izrednih dogodkov, zaradi katerih bi bilo potrebno posredovanje enot zaščite in reševanja na območju Posavja, v zadnjih 12 urah niso prejeli, so pa posredovali poziv za nujno medicinsko pomoč.

Kako bo z elektro oskrbo?

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Novo mesto sporoča odjemalcem, da bo danes med 14.30 in 15.uro zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije na območju TP KAMENCE.

Elektro nadzorništvo Šentjernej sporoča, da bo nekaj motenj tudi na njihovem območju in sicer danes od 12. do 13.ure na območju TP ŠKOCJAN 1 (NADOM) in med 13. in 15.uro na območju TP DOL PRI ZBURAH.

Elektro nadzorništvo Trebnje pa sporoča, da bo elektro oskrba motena danes med 14.30 do 16.uro na območju TP GOR. VRH na izvodu GOR. VRH. Razlog bodo dela na distribucijskem omrežju in napravah, ki pa jih v primeru slabega vremena ne bodo izvajali.

R.M.