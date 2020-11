Pijanemu in brez vozniške zasegli avto

26.11.2020 | 07:20

Alkohol ne sodi za volan (Foto: M.Klevišar/Radio Krka)

Na Rostoharjevi ulici v Krškem so policisti sinoči malo po 20.uri ustavili voznika osebnega avtomobila. Med postopkom so ugotovili, da 51-letni kršitelj nima veljavnega vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka pa je imel 0,30 miligramov alkohola. Avtomobil so mu zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Vlomil v hladilnico, odnesel meso in različne pripomočke

V okolici Mirne Peči je v noči na sredo nekdo vlomil v objekt in iz hladilnice odnesel več kosov divjačinskega mesa, nože, plinsko jeklenko, žago za meso in tehtnico. Po prvih ocenah je povzročil za okoli 1.200 evrov škode.

Pri nezakonitem prestopu meje prijeli 4-člansko družino



Brežiški policisti so med varovanjem državne meje na območju Ribnice v Posavju izsledili in prijeli štiričlansko družino iz Afganistana. Policijski postopki s tujci, ki so nezakonito prestopili državno mejo, še niso zaključeni, še piše v današnjem policijskem poročilu.

Policijo klicali 150-krat

Policisti Policijske uprave Novo mesto so tako posredovali v 36 nujnih primerih in na številko 113 prejeli 150 klicev. Obravnavali so šest prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda in zasegli avtomobil kršitelju cestno prometnih predpisov, ki ni imel veljavnega vozniškega dovoljenja. Posredovali so zaradi šestih kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj poškodovanja tuje stvari, vloma in tatvin. Posredovali so zaradi požara, sprožitve signalno varnostne naprave in nezakonitega prehoda državne meje, je v današnjem policijskem poročilu zapisala predstavnica za stike z javnostmi na Policijski upravi Novo mesto Alenka Drenik.

