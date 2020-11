Tuš odprl nov market v Metliki

26.11.2020 | 07:40

Tuš market v Metliki (Foto: TUŠ)

Metlika - Tuš je v samem središču Metlike odprl povsem nov market. Priročna mestna trgovina bo kupcem ponujala hitre vsakodnevne nakupe živil in drugih izdelkov za gospodinjstvo ter privlačen izbor za hitro in okusno malico. Na novi lokaciji kupce pričakujejo tudi z novim delovnim časom in to od ponedeljka do sobote od 8. do 20. ure.

Tuš kot prepoznaven slovenski trgovec strateško utrjuje in širi mrežo svojih trgovin po vsej Sloveniji. Več kot 100 jih je v vseh koncih naše države in mednje so včeraj dodali povsem nov Tuš market Metlika: »V Metliki smo prisotni že vrsto let in kupci z obeh strani meje nas dobro poznajo. Nekdanja lokacija ni več ustrezala sodobnim prodajnim standardom, zato smo se prestavili na novo lokacijo v kraju, ki temu ustreza. Nov market smo danes odprli v samem središču mesta, saj si želimo, da je tudi v srcu Metlike prisotna sodobna ponudba za vsakodnevne nakupe,« so ob odprtju novega marketa, ki je zasnovan v skladu z vsemi sodobnimi nakupovalnimi trendi, poudarili v Tušu.

Njihov koncept prodajaln se vedno prilagaja okolju in temu so sledili tudi pri snovanju ponudbe novega Tuš marketa Metlika. »Naš povsem nov market smo zasnovali z mislijo na lokacijo. Smo v središču mesta, zato tukaj ljudje potrebujejo ponudbo za priročne vsakodnevne nakupe in na primer za malice oziroma kosila,« razlagajo v Tušu.

Prav zato so v prodajni program umestili premišljen nabor najpogosteje iskanih živilskih in neživilskih izdelkov. V sodobni pekarni bodo vsakodnevno skozi ves dan, pekli sveže pekovske dobrote, kupce čaka izjemen izbor svežega sadja in zelenjave, pakirano meso ter bogat izbor pripravljenih idej za malico ali hitro kosilo. Velik del izdelkov je slovenskih, saj v Tušu s ponosom povedo, da je več kot 70 odstotkov izdelkov v njihovih trgovinah domačega porekla.

Poleg nove lokacije so v Tušu prilagodili tudi delovni čas marketa, ki bo od ponedeljka do sobote od 8. do 20. ure.

