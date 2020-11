Hudoklin in Pavlič prvič enakega mnenja?

26.11.2020 | 09:20

Trojica (Albert Pavlič, Vesna Bregar in Franc Hudoklin) je bila na seji najbolj zgovorna in kritična. Pri proračunu so se vzdržali.

Šentjernej - Ena glavnih tem sinočnje seje občinskega sveta občine Šentjernej, je bil proračun za leto 2021.

Prihodki so predvideni v višini dobrih 8,6 milijona evrov, odhodki pa v višini dobrih 8,4 milijona evrov. Načrtujejo dobrih 528 tisoč evrov odplačil dolga dolgoročnega zadolževanja. Planirano zadolževanje pri državnem proračunu na podlagi 23. člena Zakona o financiranju občin, kar po besedah mag. Andreje Topolovšek iz občinske uprave ni pravo zadolževanje, znaša 124 tisoč evrov.

Po krajši razpravi je predlog v prvem branju podprlo 11 svetnikov, kar kaže, da koalicija novega župana Jožeta Simončiča, ki so jo ustanovili in javnosti predstavili še pred volitvami, deluje.

Trije svetniki so se vzdržali in že napovedali amandmaje na proračun v času 15-dnevne javne obravnave, čeprav se bojijo, kot sta poudarila dva od njih, Franc Hudoklin (SLS) in tudi Albert Pavlič (SDS), da verjetno ne bodo uspešni, saj da je v koaliciji že vse usklajeno. Skupaj z Vesno Bregar (SDS) tudi niso bili za povišanje cen vrtca na račun staršev, ampak da podražitev krije občinski proračun, kar pa ni bilo izglasovano.

Župan predstavil večje projekte

Župan Jože Simončič

Prvi mož občine Jože Simončič je dejal, da to ni rečeno in je vse stvar večinske podpore v občinskem svetu, pripomnil pa je še, da imata menda zdaj prvič enako mnenje Pavlič in Hudoklin, »kar je tudi nekaj«.

Sicer je predlog proračuna za prihodnje leto označil za razvojno naravnanega in dejal, da denar ne mislijo razpršiti vsepovsod malo, ampak želijo v bližnji prihodnosti uresničiti kar nekaj pomembnih naložb, pretežno tudi z državnim in evropskim denarjem.

To so: izgradnja novega mostu v Mršeči vasi, obnova glavne vpadnice v Šentjernej, to je ceste Dobruška vas-Šentjernej; industrijsko storitvena cona Sejmišče; izgradnja kanalizacijskega sistema Aglomeracija Vrh pri Šentjerneju (že poteka); energetska sanacija javnih objektov (OŠ Šentjernej, podružnica Orehovica, Zdravstvena postaja Šentjernej, Kulturni center Primoža Trubarja); dozidava športne dvorane pri OŠ Šentjernej; Šentjernejska učna pot in vlaganja v zaščito in reševanje: v novo gasilsko opremo ter izgradnja centra za zaščito in reševanje, kjer bodo prostor dobili ne le gasilci, pač pa tudi RK, CZ itd.

Besedilo in foto: L. Markelj

