Gorelo v naselju Griček

26.11.2020 | 09:30

Ilustrativna fotografija (Foto: DL/arhiv)

Željne - V naselju Griček pri Željnah v občini Kočevje je včeraj malo pred pol tretjo popoldne zagorelo ostrešje barake in seno. Ogenj se je na objekt razširil zaradi kurjenja v neposredni bližini. Gasilci PGD Šalka Vas in Kočevje so požar, ki je zajel ostrešje v velikosti šestih kvadratnih metrov, pogasili in odstranili seno. Na kraju je bil tudi dežurni delavec elektro podjetja.

R.M.