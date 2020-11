FOTO: Občina Metlika praznuje. In kdo so občinski nagrajenci?

26.11.2020 | 10:15

Župan Občine Metlika Darko Zevnik (Foto: DL/arhiv

Občina Metlika praznuje svoj občinski praznik

Metlika - Občina Metlika danes, v spomin na uničenje belogardistične postojanke leta 1942 na Suhorju pri Metliki, praznuje svoj praznik. To je čas, ko se zazrejo v minulo leto, naredijo povzetek dogajanj in se ob prazniku običajno tudi skupaj poveselijo, so zapisali na spletni strani Občine Metlika. Žal, pa je letošnje leto neprimerljivo z vsemi dosedanjimi. Tudi v Metliki.

Zgodaj spomladi so se med prvimi srečali z okužbo s koronavirusom. V trenutku so ostali brez lastne zdravstvene oskrbe, hkrati pa je virus našel pot tudi k najšibkejšim – v Dom starejših občanov Metlika. Navkljub težki situaciji so v Metliki dokazali, da tam živijo srčni ljudje, ki stopijo skupaj, ko je to najbolj potrebno. Prostovoljci različnih organizacij so takoj ponudili svojo pomoč ter pod okriljem civilne zaščite in Rdečega križa začeli izvajati dejavnosti, s katerimi so razbremenili zaposlene v Zdravstvenem domu Metlika in v tamkajšnjem domu starejših občanov, hkrati pa zagotovili nemoteno dostavo pomoči potrebnim.

»Izkušnje, ki smo jih takrat pridobili, nam pomagajo tudi zdaj, ob drugem valu okužb, da se lažje spopadamo z novimi izzivi. Zavedamo pa se, da so stiske nekaterih občanov vse večje, zato pozivamo vse, da nas pokličejo, da poskušamo skupaj ublažiti nastale težave,« je ob prazniku občine zapisal župan Darko Zevnik.

V občini Metlika so pred zaključkom enega najintenzivnejših investicijskih proračunov občine v zadnjih letih in župan upa, da bo ta »projekt« kmalu pod streho.

Ker zaradi trenutnih epidemioloških razmer, letošnji občinski praznik ne morejo praznovati na običajen način, bo župan svoje minulo delo in načrte strnil v današnji televizijski oddaji ob 20.uri na Vašem kanalu.

Ob tem je čestital vsem občanom in občankam ob občinskem prazniku, še zlasti pa čestitke vsem nagrajencem ob prejemu občinskih priznanj.

Kdo so letošnji občinski nagrajenci?

Priznanja so zaradi omejitev zbiranja že podelili in to v ožjem krogu, ob upoštevanju priporočil NIJZ. Plaketo Občine Metlika sta prejela Anton Žunič za dolgoletno delo v krajevni skupnosti, prispevek na področju gasilstva ter za aktivno delovanje v številnih organizacijah in društvih ter Andrej Sever za poseben prispevek na področju humanosti, čebelarstva in prostovoljnega dela v številnih organizacijah in društvih.

Priznanje za delo na področju športa je prejel Namiznoteniški klub Metlika, kot društvo oziroma organizacija, ki je veliko prispevala k razvoju in popularnosti športa na območju občine Metlika, plaketo za delo na področju športa pa Denis Spudič kot zaslužni športni delavec za organizacijsko delo.

R.M.

Galerija