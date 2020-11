Priprave na redni remont v NEK-u v polnem teku

26.11.2020 | 10:30

Foto: NEK Krško

Krško - V Nuklearni elektrarni Krško se že pripravljajo na naslednji remont, ki je predviden aprila prihodnje leto, pri čemer upoštevajo možnost, da bo moral remont potekati v pogojih pandemije korona virusa.

Predvidena je izvedba remonta v celoti, vključno s končno izvedbo trinajstih sprememb. Velik delež teh sprememb predstavlja del projekta nadgradnje varnosti (PNV), kot so utrjena varnostna zgradba št. 2 (BB2), alternativni sistem varnostnega vbrizgavanja in alternativni sistem pomožne napajalne vode. Zaradi tveganj, ki jih predstavlja pandemija korona virusa, se v NEK pripravljajo tudi na možnost zmanjšanja števila predvidenih remontnih aktivnosti, če bo to potrebno. S tem namenom so določili glavna tveganja v pogojih pandemije, med katerimi so zlasti nezadostno število zdravih ljudi, nezmožnost prihoda ekip ali opreme iz tujine in nezmožnost dobave rezervnih delov, so zapisali na spletni strani NEK-a.

Med tem ko sta zadnji dve tveganji odvisni predvsem od zunanjih faktorjev, pa nameravajo v NEK-u proti prvemu tveganju delovati predvsem z okrepljenimi zaščitnimi ukrepi za preprečevanje širitve korona virusa in z doslednim upoštevanjem teh ukrepov. V ta namen so v NEK že pripravili Načrt ukrepov za primer epidemije oz. pandemije. Ta načrt je v veljavi od avgusta letos in temelji na tehničnem poročilu, mednarodnih izkušnjah resornih organizacij WANO, INPO in IAEA, prav tako pa tudi na lastnih izkušnjah ter na Državnem načrtu zaščite in reševanja ob pojavu epidemije. Zato je upravičeno pričakovati, da bo možno v predvidenem času izvesti večji del ključnih remontnih del kot so menjava goriva in večina aktivnosti, povezanih z obratovalnimi pogoji in omejitvami elektrarne. Težave pa lahko nastanejo pri tistih načrtovanih remontnih aktivnostih, ki zahtevajo vključitev zunanjih delavcev in opreme. Primeri takšnih aktivnosti so zamenjava izvensredične jedrske instrumentacije, pregledi cevi uparjalnikov z metodo vrtinčnih tokov, pregled glave reaktorske posode, pa tudi večji del sprememb iz PNV. Če bo ugotovljeno, da nekaterih zahtevanih aktivnosti ne bo mogoče izvesti, bo moral NEK podati vlogo na Upravo za jedrsko varnost RS, zatem pa naj bi padla končna odločitev o možni prestavitvi aktivnosti na poznejši čas oziroma na naslednji remont, so še zapisali na spletni strani krške nuklearke.

R.M.