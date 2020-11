V Sloveniji včeraj še 1.767 koronavirusnih okužb, še umrlo 46 okuženih. Kaj pa razmere v regijskih bolnišnicah?

26.11.2020 | 11:00

Testiranje na corona virus (Foto: Pixabay)

Ljubljana/NM/Brežice - V Sloveniji so včeraj opravili 7.391 testov na okužbo z novim koronavirusom, pri čemer so potrdili 1.767 okužb, je vlada sporočila na Twitterju. To je sicer 459 okužb manj, kot so jih potrdili dan prej. Je pa včeraj umrlo še 46 bolnikov s covidom-19, kar so trije več kot dan prej – 32 jih je umrlo v bolnišnicah, 14 pa v domovih za ostarele. V bolnišnicah se zdravita 1.302 covidna bolnika, 215 jih potrebuje intenzivno zdravljenje.

Delež pozitivnih testov je bil v sredo 23,9-odstoten, v torek je bil 27,6-odstoten. V bolnišnicah se zdravi pet bolnikov več, intenzivno zdravljenje pa jih potrebuje 13 več kot dan prej. Iz bolnišnic so v domačo oskrbo odpustili 91 bolnikov.

Po podatkih Sledilnika za covid-19 je trenutno v državi 20.174 aktivnih okužb z novim koronavirusom, kar je 163 več kot dan prej, 14-dnevna pojavnost okužb pa je pri 963 na 100.000 prebivalcev.

Doslej so v Sloveniji potrdili 71.073 okužb z novim koronavirusom, skupaj je umrlo že 1.245 covidnih bolnikov.

Kako je v naši regiji?

V Splošni bolnišnici Novo mesto danes zdravijo 102 okužena bolnika, kar so štirje več kot včeraj, sedem od teh so sprejeli danes. Intenzivno terapijo potrebujeta dva bolnika več kot dan prej – teh je danes po podatkih covid sledilnika 16. Na respiratorju je 14 hospitaliziranih, kar je enako število kot včeraj. Sicer pa so v domačo oskrbo odpustili še dva kovidna bolnika, eden pa je v novomeški bolnišnici, žal, izgubil boj s tem virusom.

V Splošni bolnišnici Brežice je danes hospitaliziranih 36 okuženih, kar je sicer eden manj kot včeraj, od teh so štiri kovidne bolnike v bolnišnico sprejeli danes. Dva od okuženih potrebujeta intenzivno terapijo, tri so odpustili v domačo oskrbo, dva pa sta, žal, umrla, kažejo današnji podatki na covid sledilniku.

R.M.