DSO Novo mesto: S pomočjo prostovoljcev do video klicev s svojci

26.11.2020 | 11:15

Socialni stiki, pa čeprav zgolj po telefonu, so za starostnike v danih razmerah izrednega pomena Foto: DSO Novo mesto

Novo mesto - V Domu starejših občanov v Novem mestu so s pomočjo prostovoljcev danes spet začeli vzpostavljati klice oziroma video klice med stanovalci in njihovimi svojci. Svojci se lahko za to vrsto stikov naročijo na recepciji novomeškega doma starejših na telefonski številki 07/371 99 11. Predvidoma bodo možni vsak dan, če bodo le dopuščale razmere in sicer v času med 9. in 11.30 in med 13. in 16.uro.

Kot so zapisali v izjavi za javnost, se tako zaposleni kot prostovoljci trudijo za čim boljšo oskrbo in za čim boljše počutje stanovalcev doma. Jasno je, da si stanovalci želijo socialne stike s svojimi najbližjimi, vendar so ti – kot je znano – v času trenutnih razmer v domu in zaradi epidemije, močno okrnjeni. Da pa bi starostnikom olajšali preživljanje teh težkih časov, so v dom na pomoč prišli prostovoljci, ki bodo pomagali pri vzpostavitvi telefonskih klicev in video klicev. Rdeči križ Novo mesto se je povezal s prostovoljci novomeške gimnazije.

V domu zagotavljajo, da se bodo potrudili, da bi v stik s svojci prišli vsi stanovalci. V prvih dneh bo sicer veljala omejitev enega klica na stanovalca. Jim bodo pa gimnazijci pomagali tudi, da vzpostavijo po želji tudi komunikacijo, v kateri bo sodelovalo več svojcev iz različnih gospodinjstev naenkrat, so še zapisali na spletni strani Doma starejših občanov Novo mesto.

R.M.