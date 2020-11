Odziv svetnika Pluta na članek "Ko svetniki na škodo občanov ne dovolijo razprave"

26.11.2020

Plut pojasnjuje Krštinčeve očitke (Foto: arhiv DL)

Straža - V naše uredništvo smo dobili pismo z odzivom svetnika občinskega sveta občine Straža Franca Pluta iz CI Stopimo skupaj na spletni članek z naslovom »Ko svetniki na škodo občanov ne dovolijo razprave«.

Franc Plut je v odzivu napisal: »Članek v Dolenjskem listu enostransko in zavajajoče predstavlja glasovanje v Občinskem svetu občine Straža. Imenovan sem bil z imenom in priimkom, zato se kot svetnik CI - stopimo skupaj čutim dolžnega, da razložim vzroke in posledice mojega glasu proti.

Osnova glasovanja proti ni blokada razvoja in želja škodovanja, ampak je odraz dejstva , da svetniki želimo sodelovati v pripravah temeljnih dokumentov, ne pa le potrjevati, kar nam je ponujeno kot dokončno. Proračun je planski dokument in dokument vrednosti plana. V CI-stopimo skupaj želimo vedeti, kaj in kje se bo po posamezni postavki delalo in kako se je izračunala vrednost. Sedanji vsebinski opis je napisan na način, da daje županu ali upravi proste roke za način izbire realizacije. Zato je nujno sodelovanje odločevalcev, se pravi svetnikov, ki z odločanjem sprejemajo odgovornost. To pa župan zavrača. Seveda so njegovi svetniki ZA, kar počnejo nekateri že četrti mandat,« je med drugim zapisano v pismu na odziv članka, v katerem smo v celoti objavili izjavo za javnost straškega župana Dušana Krštinca.

Celotno pismo lahko preberete v priponki, sicer pa je dogajanje na nedavni seji v straškem občinskem svetu predstavljeno tudi v aktualni tiskani izdaji Dolenjskega lista.

