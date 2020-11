AVDIO: Občinska seja v Šentrupertu: Predlog proračuna za leto 2021 v javni razpravi

26.11.2020 | 13:30

Šentrupertski župan Andrej Martin Kostelec (Foto: A.S.Lamvšek)

Šentrupert - Občinski svet Občine Šentrupert se je včeraj sešel na 14. redni seji, tokrat prvič preko videokonference. Osrednja točka dnevnega reda je bil predlog proračuna za prihodnje leto. Ta predvideva 3,34 milijona evrov prihodkov in 3,89 milijona evrov odhodkov.

Za investicije – predvsem v cestno infrastrukturo – je predvidenih 1,9 milijona evrov oziroma 1,2 milijona evrov več kot v letošnjem letu. Osrednje naložbe so dokončanje del v obrtni coni pod Farovškim hribom, skupaj z DRSI pa krožišči v Slovenski vasi in Prelesju, začela naj bi se tudi dela na južni in nadaljevala na severni obvoznici, s čimer se bo razbremenilo središče kraja.

»Proračun je izredno razvojno in investicijsko naravnan. V zadnjih dveh letih so zapadle in druge obveznosti iz preteklosti zahtevale večji del proračunskih sredstev, v drugi polovici mandata pa bomo poskrbeli za najbolj potrebne investicije na področju cest, oskrbe s pitno vodo, urejanja odpadne vode in tako dalje. Načrtujemo tudi obnovo kulturnega doma in Barbove graščine in upamo na oživitev društvenih aktivnosti,« je optimističen župan Andrej Martin Kostelec.

Predlog proračuna za leto 2021 je sedaj v 15-dnevni javni razpravi, med katero lahko člani občinskega sveta, delovnih teles in občani podajo uravnotežene predloge za spremembe.

Ostali sklepi:

Občinski svet Občine Šentrupert je včeraj v prvi obravnavi sprejel predlog sprememb in dopolnitev občinskega statuta, soglašal je z novo sistematizacijo v Zavodu Dežela kozolcev, ki je bil izbran na javnem razpisu Pošte Slovenije za pogodbeno pošto, za zaposlitev osebe, ki bo odgovorna za delo na pošti. Soglašal je tudi z imenovanjem župana Andreja Martina Kostelca v Razvojni svet regije Jugovzhodna Slovenija ter obravnaval in sprejel sklep o opredelitvi javnega interesa na območju LPC Puščava, kjer si občina tudi po zaključenih sodnih postopkih želi nadaljevati z izvedbo projekta LPC Puščava.

P.K.L.