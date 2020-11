Iz Kopra je prispela pomoč za Rome v Žabjaku

26.11.2020 | 14:00

Pripeljali so zlasti oblačila za otroke, ženske in moške (Foto: Društvo za sobivanje starejših Koper/E.C.)

Pomoč za Rome v Žabjaku je prispela iz Kopra (Foto: Društvo za sobivanje starejših Koper/E.C.)

Koper/Novo mesto - V novomeško romsko naselje Žabjak je Društvo za sobivanje starejših Koper pred dnevi pripeljalo poln kombi humanitarne pomoči z otroškimi, ženskimi in moškimi oblačili. Društvo samo je krilo tudi stroške prevoza. Kot so zapisali v pismu, ki so ga naslovili na naše uredništvo, dobrodelnost ne pozna razlik.

Ko dobrodelnost ne pozna niti meja, niti razlik (Foto: Društvo za sobivanje starejših Koper/E.C.)

»Živimo v času, ko je vedno več družin v stiski, mnogi pa živijo v hudem pomanjkanju. Med njimi so tudi Romi. Naše Društvo za sobivanje starejših Koper (DZSS) si prizadeva stiske ljudi blažiti na različne načine, največkrat s humanitarnimi akcijami zbiranja oblačil in hrane. Tako smo s pomočjo prijateljev stopili v kontakt z dolgoletnim romskim občinskim svetnikom Mestne občine Novo mesto Bojanom Tudijo in z njegovim prijateljem Robijem Bogatajem, ki z družino živi v Žabjaku v Novem mestu, v največjem romskem naselju na Dolenjskem. Naša predsednica društva Slavica Frelih je s pomočjo ostalih članic društva takoj začela zbirati pomoč, predvsem otroška, ženska in moška oblačila. Poskrbela je tudi za prevoz, saj smo pomoč za Rome pripeljali na lastne stroške v Novo mesto. Tako smo lahko s pomočjo naših prijateljev iz Italije, ki delujejo v okviru Društva A.D.A v Trstu in z njihovo predstavnico - Slovenko Martino Doljak, v kratkem času zbrali precej humanitarnega blaga za novomeške Rome. To pa ni bilo prvič, saj smo podobno akcijo že izvedli spomladi letos, ko smo prav tako obilno pomagali Območnemu združenju RKS Novo mesto,« so zapisali v koprskem Društvu za sobivanje starejših.

Romi iz Žabjaka so se dobrodelnosti razveselili (Foto: Društvo za sobivanje starejših Koper/E.C.)

Omenjeno društvo z društvom A.D.A. sodeluje že vrsto let in so eno redkih tamkajšnjih društev, ki so takoj in vedno pripravljeni nesebično pomagati, tudi Slovencem. »To so resnično pravi humanitarci. Zato se jim tudi tokrat iskreno zahvaljujemo. Zahvala pa velja tudi našim ostalim donatorjem, ki so se v velikem številu radodarno odzvali povabilu na pomoč,« je v pismu zapisala Emilijana Crgol.

Na ravni delovanja Društva za sobivanje starejših Koper je Društvo za sobivanje starejših poznano med drugim tudi po tem, da se njihovi člani zavzemajo za dobrodelnost in sožitje med vsemi ljudmi dobre volje. Zato so prepričani, da je dobrodelnost tista človeška vrlina, ki se ne ozira na raso, vero in politično prepričanje, zato ne pozna niti razlik, ki ljudi ločujejo ali celo žalijo. Za njih je pomemben samo človek v stiski, ki mu vselej radi pomagajo,« je še zapisala Emilijana Crgol iz Društva za sobivanje starejših Koper.

Foto in tekst: E. Crgol