Razmere v DSO Novo mesto se umirjajo, a še vedno veliko okužb

26.11.2020 | 14:40

DSO Novo mesto (Foto: arhiv DL)

Novo mesto - V Domu starejših občanov so včeraj spet testirali večje število stanovalcev in zaposlenih, a rezultatov še nimajo. Je pa direktorica doma Milena Dular povedala, da je trenutno 95 okuženih stanovalcev, ki so nameščeni v rdečo cono, med tem ko jih je 96 že ozdravelo in so že premeščeni v svoje sobe. Med okuženimi zaposlenimi jih je še 27 doma, med tem ko se jih je 30 ozdravljenih že vrnilo na delovna mesta.

Glede uporabe hitrih testov tudi v domovih za starejše naj bi Ministrstvo za zdravje v najkrajšem možnem času izdalo odredbo za hitro testiranje vseh, ki delajo v domovih za starejše. A je po besedah Dularjeve glede tega še vrsta nejasnosti. Nedorečeno je, ali bodo v domovih opravljali hitre teste, ali se bodo morali domovi povezati s katero od zdravstvenih ustanov kot so na primer bolnišnice oziroma zdravstveni domovi. Prav tako še ni jasno, ali bodo v postopke hitrega testiranja vključeni tudi tisti zaposleni, ki izvajajo pomoč na domu. Omenjeno ministrstvo naj bi navodila oblikovalo morda že jutri, sicer pa v začetku prihodnjega tedna.

R.M.