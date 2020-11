V Galeriji likovnih samorastnikov v Trebnjem predstavitev novih pridobitev

26.11.2020 | 15:00

Z vabila na razstavo Nove pridobitve (Foto: GLST)

Trebnje - V Galeriji likovnih samorastnikov v Trebnjem, ki od svoje ustanovitve leta 1971 deluje kot osrednja slovenska ustanova za naivno umetnost, bodo drevi ob 18. uri premierno spletno predstavili 18 novih likovnih pridobitev od sicer 41 likovnih del, s katerimi so letos obogatili svoj fond. Gre za podarjena dela in dela z lanskega likovnega tabora.

Nove pridobitve so sicer razstavili na razstavi Nove pridobitve, ki pa zaradi proti epidemioloških ukrepov za zdaj ni odprta in dostopna javnosti.

Na razstavi Nove pridobitve so razstavljena dela avtorjev Samaneh Atef Derakhshan, Tomaža Hartmana, Martina Papa, Vlaste Arzenšek Gottstein, Marion Alexandre, Giuliana Zoppija, Sandrine Lepelletier, Viktoriye Milgalter in Vlada Parežnika.

Kratek film z novimi pridobitvami bodo predvajali na svoji Facebook strani, so še sporočili iz trebanjske galerije.

Trebanjsko Galerijo likovnih samorastnikov so sicer ustanovili z nalogami varovanja, hranjena, dokumentiranja, proučevanja in predstavljanja naivne umetnosti. Galerija je imela svoje prostore sprva v nekdanji šoli, kmalu pa so jo preselili v prostore trebanjskega župnišča, kjer je delovala do leta 2004, ko se je preselila v zdajšnje primernejše prostore.

Galerija je občasno organizirala tudi salone, s katerimi je želela soočiti naivno umetnost različnih delov nekdanje Jugoslavije in z izbranim izborom predloženih del izpostaviti najkakovostnejše dosežke. Od svojega nastanka je prisotna tudi v širšem mednarodnem prostoru.

Hrani več kot 1200 različnih likovnih del približno 300 umetnikov iz več kot 40 držav, ki so nastala v dobrih petih desetletjih tamkajšnjih likovnih taborov. Galerija je namreč tudi skrbnik in izvajalec trebanjskega mednarodnega tabora likovnih samorastnikov.

Letos so priredili 53. tabor, ki je zaradi protiepidemioloških ukrepov nekoliko drugače gostil šest umetnikov iz petih evropskih držav. Udeležili so se ga češka slikarka Alexandra Detinska, kipar Tomaž Hartman, francoska keramičarka Sandrine Lepelletier, finska slikarka Kikka Nyren, srbski slikar Joškin Šiljan in slikarka Darja Štefančič. V trebanjski galeriji sta sicer ustvarjala le Hartman in Štefančičeva, preostali umetniki pa v domačih ateljejih.

R.M./STA