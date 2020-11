Zagorelo parkirano vozilo

27.11.2020 | 07:10

Ilustrativna fotografija (Foto: DL/arhiv)

Na parkirišču v Ulici 21.oktobra v Črnomlju je malo po tretji uri zjutraj zago5relo parkirano osebno vozilo. Gasilci PGD Črnomelj so požar pogasili in s termovizijsko kamero pregledali okolico.

Pomoč pri vžigu tovornjaka

Na Ljubljanski cesti v Novem mestu pa so gasilci GRC Novo mesto malo pred četrto zjutraj s pomočjo akumulatorskega zaganjalnika pomagali vžgati parkirano tovorno vozilo, ki je imelo prazen akumulator.

Odneslo ga je v telefonski drog

V Kočariji v občini Kostanjevica na Krki, se je včeraj malo pred 17.urovoznik z osebnim vozilom zaletel v telefonski drog. Posredovali so gasilci PGE Krško. Gasilci so zavarovali kraj dogodka in odklopili akumulator. Reševalci NMP Krško so poškodovano osebo oskrbeli in odpeljali v brežiško bolnišnico.

Dežurni na Regijskem centru za obveščanje Novo mesto so v zadnjih 12 urah posredovali 8 klicev za nujno medicinsko pomoč, njihovi brežiški kolegi pa pet pozivov za nujno medicinsko pomoč.

Zapora ceste

Podjetje Zmas sporoča, da bo danes in jutri zaradi izvedbe požarnega cevovoda veljala popolna zapora Elektrarniške ceste v občini Krško. Za obvoz bo poskrbljeno.

Kako bo s pitno vodo?

Komunala Trebnje porabnikom pitne vode iz zasebnega vodovodnega sistema Migolska gora sporoča, da je zaradi povišane motnosti potrebno vodo pred uporabo v prehrambne namene prekuhati. Na zasebnem vodovodnem sistemu Migolica zaradi povišane motnosti še vedno velja ukrep prekuhavanja. Vsem porabnikom pitne vode iz zasebnega vodovodnega sistema Cirnik-Ravne pa sporočajo, da pitne vode pred uporabo ni več potrebno prekuhati.

Kaj pa elektrika?

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Metlika sporoča odjemalcem, da bo danes od 14.30 do 16.30, zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije tistim, ki so oskrbovani iz TP GORENJCI, izvod Proti Kotu.

R.M.