Povzročitelj nesreče in voznica brez vozniške

27.11.2020 | 08:50

Ilustrativna fotografija (Foto: AVP)

Krški policisti PP so bili včeraj okoli 16.30 obveščeni o prometni nesreči pri Kočariji. Opravili so ogled, zbrali obvestila in ugotovili, da je 20-letni voznik osebnega avtomobila zaradi vožnje preblizu desnemu robu vozišča izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in trčil v drog telefonske napeljave. Povzročitelj, ki ni imel veljavnega vozniškega dovoljenja, se v nesreči ni poškodoval. Policisti mu bodo zaradi kršitev cestno prometnih predpisov izdali plačilni nalog in o vožnji brez veljavnega vozniškega dovoljenja seznanili sodišče.

Med kontrolo prometa na Brezovi Rebri pri Dvoru pa so policisti PP Dolenjske Toplice včeraj okoli 18.30 ustavili voznico osebnega avtomobila Volvo. Med postopkom so ugotovili, da 37-letna kršiteljica ni imela veljavnega vozniškega dovoljenja, zato so ji avtomobil začasno zasegli in o kršitvi z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Med vlomov odnesel denar

V Koprivnici je med minulo soboto in četrtkom nekdo vlomil v nenaseljen objekt, pregledal prostore in našel ter ukradel okoli sto evrov.

Vlomili v skladišče podjetja

S Policijske uprave Ljubljana pa so sporočili, da so v Kočevju neznanci vlomili v skladiščne prostore podjetja in odnesli več kosov fasadnega lepila. Podjetje so oškodovali za okoli tisoč evrov.

Izsledili 8 tujcev pri nezakonitem prestopu državne meje

Šentjernejski policisti so v Šentjerneju izsledili in prijeli štiri državljane Afganistana, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Tujce so po zaključenih postopkih predali hrvaškim varnostnim organom.

Brežiški policisti pa so pri Ribnici v Posavju izsledili štiri državljane Iraka, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Policijski postopki s tujci še niso zaključeni, piše v današnjem policijskem poročilu PU Novo mesto.

Policijo klicali 151-krat

Policisti Policijske uprave Novo mesto so tako posredovali v 39 nujnih primerih in na številko 113 prejeli 151 klicev. Obravnavali so tri prometne nesreče, v katerih je nastala premoženjska škoda in zasegli avtomobil kršitelju cestno prometnih predpisov, ki ni imel veljavnega vozniškega dovoljenja. Posredovali so zaradi štirih kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj vloma in tatvin. Posredovali so zaradi nezakonitih prehodov državne meje, je v današnjem policijskem poročilu zapisali predstavnica za stike z javnostmi na Policijski upravi Novo mesto Alenka Drenik.

R.M.