Novo mesto: Kakšen bo letošnji »Veseli december«?

27.11.2020 | 10:20

Sv. Miklavž bo Novomeščane letos nagovoril spletno (Foto: MO Novo mesto)

Tudi v Novem mestu bo "Veseli december" drugačen (Foto: MO NM)

Novo mesto - »V letošnjem letu je epidemija nove koronavirusne bolezni nepričakovano posegla v naša življenja. Da bi preprečili okužbe, pomagali rizičnim skupinam in zdravstvenemu sistemu, v letošnjem letu ne bomo praznovali na javnih prireditvah, kljub vsemu pa za občane in obiskovalce v Mestni občini in na Zavodu Novo mesto pripravljamo nekaj prazničnega vzdušja,« so v izjavi za javnost zapisali pri Zavodu Novo mesto. Želijo si namreč, da bi v novo leto 2021 zakorakali zdravi in polni optimizma, predvsem pa, da bi se odgovorno obnašali tudi ob izteku starega leta.

Praznična razsvetljava bo!

Praznična razsvetljava bo v mestnem jedru Novega mesta tradicionalno zasvetila na predvečer, ko goduje sveti Miklavž. Lučke bodo prižgali na Glavnem trgu, na Kandijskem mostu, na Florjanovem trgu pri tržnici, na Prešernovem trgu in v parku Kulturnega centra Janeza Trdine. Na Glavnem in na Novem trgu bodo sprehajalci lahko uživali ob pogledu na veliki in bogato okrašeni novoletni smreki. Novost nas čaka pred mestno hišo, kjer bodo pripravili posebno ambientalno video projekcijo – tako imenovano foto točko oz. selfie-point, tu pa bo tudi nabiralnik za skrite želje in dobre misli dedku Mrazu. Osvetlitev mesta bo v tem težkem letu še posebno simbolna in čarobna, namenjena veselju in miru, ki ju danes vsi še izdatneje potrebujemo. Ob spoštovanju epidemioloških pravil zato na Zavodu Novo mesto pozivajo ljudi, da se – ko bo vse nared - sprehodijo čez praznično okrašeni Glavni trg. Občane bosta nagovorila tudi Miklavž in župan MO Novo mesto Gregor Macedoni, vendar preko televizijskega in spletnega prenosa.

Kako bo z drsališčem?

V Zavodu Novo mesto so pripravili tudi projekt postavitve drsališča, vendar kot kaže razmere, žal, ne bodo dopuščale obratovanja. Še vedno pa organizator upa, da bi ob sprostitvi ukrepov lahko postavili vsaj adventne stojnice in hiške, kjer bi obiskovalci ob spoštovanju ukrepov lahko nakupili darila in se okrepčali z lokalnimi dobrotami. Ekipa Zavoda Novo mesto načrtuje tudi snemanja on-line koncertov lokalnih glasbenikov, ki trenutno niso dovoljena. Vse načrtovane aktivnosti so tako odvisne od epidemiološke slike in ukrepov, ki bodo v veljavi v prihodnjih tednih.

Mestna občina Novo mesto in Zavod za šport, kulturo, turizem in mladino Novo mesto tako ob izteku letošnjega leta pripravljata "Drugačen Veseli december".

»Ob spoštovanju ukrepov občane in obiskovalce vabimo, da odgovorno, a kljub vsemu aktivno preživijo prosti čas, se sprehodijo po mestnem jedru ali pa odidejo na potep po okoliških pohodniških poteh, lahko pa si bodo v toplem zavetju doma ogledali tudi on-line program drugačnega decembra,« so zapisali v današnji izjavi za javnost na Zavodu Novo mesto.

R.M.