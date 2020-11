V Sloveniji še 1.609 okužb z novim koronavirusom, umrlo 48 covidnih bolnikov . Kako je v regijskih bolnišnicah?

27.11.2020 | 10:40

Foto: Arhiv DL

Ljubljana/NM/Brežice - V Sloveniji so včeraj ob 6.587 testih potrdili 1.609 okužb z novim koronavirusom, je objavila vlada. Bolnišnično zdravljenje je potrebovalo 1.324 bolnikov s covidom-19, kar je 22 več kot dan prej, na intenzivni negi jih je bilo 206 oz. devet manj kot v sredo. V domačo oskrbo so odpustili 98 oseb. Žal, pa je umrlo 48 covidnih bolnikov oz. še dva več kot v sredo – 37 kovidnih bolnikov je umrlo v bolnišnici, 11 v domovih za ostarele, kažejo današnji podatki covid sledilnika.

Delež pozitivnih testov je včeraj znašal 24,4 odstotka, kar je nekoliko več kot v sredo, ko je bil 23,9-odstoten.

Doslej so v Sloveniji potrdili 72.682 okužb z novim koronavirusom, vseh umrlih je 1.293 covidnih bolnikov.

Kako je v regijskih bolnišnicah?

V Splošni bolnišnici Novo mesto je po podatkih covid sledilnika danes 96 bolnikov, kar je 6 manj kot včeraj, na novo niso sprejeli nikogar, so pa enega odpustili, dva pa sta umrla. Na intenzivnem covid oddelku trenutno zdravijo 12 okuženih – to so štirje manj kot včeraj, s pomočjo respiratorja pa jih diha 11, kar so trije manj kot včeraj.

V Splošni bolnišnici Brežice pa danes zdravijo 38 kovidnih bolnikov oziroma dva več kot včeraj, kažejo podatki covid sledilnika. Med temi je bilo 6 takšnih, ki so jih v bolnišnico sprejeli danes, oziroma 2 več kot dan prej. V domačo oskrbo so odpustili dva kovidna bolnika oz. enega več kot včeraj, žal pa sta umrla tudi dva okužena – tako kot dan prej.

R.M.