Pismo župana o trenutnih razmerah v Črnomlju

27.11.2020 | 11:00

Župan Občine Črnomelj Andrej Kavšek se na občane obrača s pismom. (Foto: arhiv DL, M. B.J.)

Črnomelj - Župan Občine Črnomelj Andrej Kavšek že tradicionalno ob koncih tedna poziva občane in občanke, da se obnašajo odgovorno, saj epidemija še vedno ni končana. V tokratnem pismu je med drugim zapisal: » Korakamo proti prazničnim dnem, december je pred vrati. Verjamem, da se veselimo toplih, prijetnih večerov v krogu svojih najbližjih in praznovanja božično-novoletnega časa. Vsekakor pa bomo letos praznovali drugače, v ožjih družinskih krogih in ob upoštevanju vseh ukrepov za preprečitev širjenja korona virusa.«

Kot je zapisal župan Kavšek, so minulo soboto člani PGD Črnomelj pri tamkajšnjem domu starejših občanov postavili šotore civilne zaščite, ki služijo, da je prehod med posameznimi conami, ki jih imajo organizirane, pokrit. Ob tem se je zahvalil gasilcem, ekipi črnomaljskega doma in tamkajšnjim stanovalcem pa zaželel uspešen boj s korona virusno boleznijo še naprej. Kot je dejal, je občina vsakodnevno z mislimi pri njih in v sodelovanju s prostovoljci pomaga, kolikor je v teh časih mogoče.

V pismu še pravi: »Okužba se je v zadnjih dneh razširila na več koncev po občini, v samo dveh dneh smo zabeležili skupaj 37 novih primerov okužbe in število aktivno okuženih oseb je naraslo na 110. Izrazitega žarišča nimamo, imamo pa veliko lokacij z manjšim številom okuženih. Takšna situacija je še posebej neugodna, saj vsaka od teh lokacij predstavlja potencialno večje žarišče. Kljub temu, da se vsi trudimo za zmanjšanje števila okuženih v občini, vsaka sprostitev ali najmanjša odstopanja od upoštevanja veljavnih ukrepov, hitro pripeljejo do novega povečanja števila okuženih.

Zato prosim vse občane, da se vedete odgovorno do sebe, svojih bližjih in predvsem do tistih, ki jih takšna okužba lahko najbolj prizadene – do starejših in bolnih. Vem, da so časi težki in so nam odvzeli tisto kar nam največ pomeni - stike in bližino sočloveka. Marsikdo se je zaradi tega že znašel tudi v psihični stiski, zato smo na spletni strani občine Črnomelj objavili telefonske številke, kjer lahko dobite ustrezno psihološko pomoč. Pazite nase in na svoje najbližnje, upoštevajte ukrepe in ostanite zdravi," je v javnem pismu še zapisal župan Občine Črnomelj Andrej Kavšek.