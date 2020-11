Trebanjce čaka težko gostovanje v Slovenj Gradcu

27.11.2020 | 12:05

Foto: Dominik Pekeč/RK Trimo Trebnje

Trebnje/Slovenj Gradec - Pred rokometno ekipo trebanjskega Trima je eno izmed najtežjih gostovanj v letošnji sezoni Lige NLB. Izbranci Uroša Zormana bodo namreč gostovali na Koroškem pri Slovenj Gradcu, ki je z uvodom v letošnje prvenstvo nakazal na boj za najvišja mesta. Cilj trebanjskih levov je jasen: zmaga in novi dve točki.

Trebanjski levi so ta teden že tretjič ostali brez tekme skupinskega dela EHF Lige, saj koronavirus precej vpliva na organizacijo evropskih tekem. V prvem kolu proti nemškemu Rhein-Neckar Löwnu so trebanjski rokometaši zaznali pozitiven rezultat testiranja, zaradi česar je odpadla tudi tekma drugega kroga s švicarskim Kadettnom. Minuli torek so nekaj okužb z virusom potrdili pri danskemu podprvaku GOG-u, obračun prestavljenih tekem pa bo znan naknadno, so zapisali na spletni strani trebanjskih rokometašev.

Pa se vrnimo k tokratnemu nasprotniku Trebanjcev. Slovenj Gradec ima za seboj bogato rokometno zgodovino. Njegov predhodnik Prevent je vrsto let krojil vrh slovenskega klubskega rokometa, uspešno igral v evropskih tekmovanjih, vendar leta 2011 zaradi finančnih težav zašel v stečaj. Sledila je nova zgodba rokometa na Koroškem, ki dobiva zares vrhunsko podobo. Odlični pogoji z izkušenim trenerskim štabom ter zanimivo mešanico kakovostnih tujcev in perspektivnih domačinov, so posledica dobrih rezultatov. Bojevniki s Koroške se trenutno nahajajo na četrtem mestu Lige NLB, z odigranimi devetimi tekmami ter osvojenimi dvanajstimi točkami.

Trener RK Trimo Trebnje Uroš Zorman pravi: “Slovenj Gradec je ekipa, vredna spoštovanja. Ima dobrega trenerja in kakovostne posameznike, hkrati pa glasne navijače. Gostovanja na Koroškem so vedno zelo težka, zato je naša naloga prikazati čim boljšo igro v napadu in v obrambi in si tako zagotoviti pomembni dve točki.”

Srečanje med slovenjgraškimi bojevniki in trebanjskimi levi se bo jutri (v soboto) začelo ob 19.uri, s prenosom na Facebook strani RK Trimo Trebnje.

R.M.