V mirnopeški občini spet dvig števila okužb

27.11.2020 | 12:50

Foto: Dolenjski list/arhiv

Mirna Peč - Slovenija se sooča z drugim valom epidemije nove korona virusne bolezni, kjer se kljub številnim sprejetim omejitvam javnega življenja in storitvenih dejavnosti, razmere zelo počasi izboljšujejo.

V Občini Mirna Peč je bilo od meseca julija do včeraj zabeleženih že 93 okužb, od tega je trenutno aktivnih 25 okužb, zaskrbljujoč pa je vnovičen velik porast tedenskega števila okužb v zadnjem tednu. Največja rast števila okužb je bila v občini zabeležena v obdobju od druge polovice meseca oktobra do prvega tedna novembra, ko je bilo v povprečju tedensko zabeleženih po 17 novih okužb. V drugem tednu novembra je tedensko število okužb padlo na 4, v tretjem tednu se je spet dvignilo na 10, v zadnjem tednu pa je bilo zabeleženih kar 15 dodatnih okužb, so zaskrbljeno zapisali na spletni strani občine Mirna Peč.

Vlada RS je včeraj že sprejela odločitev o podaljšanju ukrepov prepovedi zbiranja ljudi in opravljanja ne nujnih storitvenih dejavnosti, nadaljnjem zaprtju vrtcev, šol in kulturnih ustanov, podaljšani ustavitvi javnega potniškega prometa, še vedno veljajo tudi omejitve pri prehajanju občinskih meja in izvajanju športne dejavnosti, na javnih površinah je še naprej obvezno tudi nošenje zaščitnih mask.

V skladu z odločitvijo vlade tako v občini Mirna Peč ostajajo zaprti občinski javni objekti in športna igrišča, pouk v osnovni šoli se bo v prihodnjem tednu nadaljeval na daljavo, vrtec pa bo zagotavljal le najnujnejše varstvo otrok. Učencem in dijakom je zagotovljen topli obrok na Osnovni šoli Toneta Pavčka, zaposleni na Občini Mirna Peč so občanom dosegljivi na telefonski številki 07/39-36-100 ali pa na e-naslovu obcina.mirnapec@siol.net, potrebe po morebitni pomoči pa lahko posamezniki sporočijo na številko centra za pomoči 07/39-36-105, navajajo na spletu mirnopeške občine.

Vse občane vnovič pozivajo k doslednemu spoštovanju ukrepov prepovedi zbiranja ljudi, kjer še posebej izpostavljajo ne nujne obiske sorodnikov, vaščanov in prijateljev. Pozivajo tudi, da dosledno izvajajo preventivne ukrepe ohranjanja medsebojne 2-metrske razdalje, nosijo maske, si redno umivajo roke in upoštevajo higieno kašlja. Prav tako pa pozivajo delodajalce, da organizirajo delo tako, da bo prihajalo do čim manj stikov med zaposlenimi in da bodo dosledno spoštovani vsi zaščitni ukrepi. »K zajezitvi širjenja okužb lahko prispevate tudi z namestitvijo aplikacije #OstaniZdrav,« so na Občini Mirna Peč zapisali na svoji spletni strani.

R.M.