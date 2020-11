CGP v krški občini »pripravlja ceste na zimo«

27.11.2020 | 13:00

Ilustrativna fotografija (Foto: spletna stran Občine Krško)

Krško - Vzdrževalec državne Ceste krških žrtev, novomeški CGP, je v teh dneh od starega mostu v Krškem do trgovskih centrov na cestišču izvedel nekaj obnovitvenih del asfalta na cestišču. Gre za vzdrževalna dela v manjšem obsegu, saj popravljajo tako imenovane mrežaste razpoke. Asfalt je namreč močno razpokan in to je začasen ukrep pred zimo.

Na CGP pojasnjujejo: »Vzdrževalna dela na državni cesti Krško-Drnovo (CKŽ) na lokaciji od MC do SL Inženiringa bomo izvedli predvidoma do konca tega meseca. Pred zimo moramo poskrbeti za izravnavo posedkov, kolesnic in razpok. Na tem odseku je prihodnje leto predvidena celovite obnove Ceste krških žrtev, zato trenutno izvajamo zgolj ukrepe v manjšem obsegu oz. nujna dela.«

Na odseku državne ceste Drnovo-Križaj bo od konca novembra do predvidoma 15.decembra CGP izvedel tudi vzdrževalna dela RV-krpanja, prav tako pa bodo vzdrževalna dela RV-krpanja opravili na državni cesti med Šutno in Planino v Podbočju in sicer od Dola do Planine. Ta popravila naj bi začeli v prvi polovici decembra, zaključili pa naj bi jih predvidoma v tednu dni.

R.M.