V novomeškem domu starejših kmalu spet obiski – število novih okužb se končno umirja

27.11.2020 | 14:10

DSO Novo mesto (Foto: arhiv DL)

Novo mesto - Na spletni strani Doma starejših občanov so zapisali, da se razmere počasi umirjajo. Po zadnjem testiranju so bile odkrite okužbe še pri petih stanovalcih in petih sodelavcih. Vzpodbudno je, da so že konec prejšnjega tedna iz rdeče cone preselili prvih sedem stanovalcev nazaj v svoje sobe. S postopnimi ozdravitvami tako oblikujejo bele cone, kjer bodo v kratkem omogočili tudi obiske svojcev. Predvidevajo, da bo do konca tedna število prebolelih stanovalcev v beli coni okoli 80. Dobro je tudi to, da se je že 30 sodelavcev, ki so preboleli okužbo, vrnilo na delo, vendar se še vedno srečujejo z velikimi kadrovskimi težavami. Te zlasti s pomočjo prostovoljcev, študentov, mentoric Šolskega centra Novo mesto in nekdanjih zaposlenih nekako premagujejo.

Kot so zapisali, so te dni prejeli vprašanja in pripombe, da se dom v javnosti ni dovolj pogosto pojavljali in da so premalo sporočali o razmerah. Po besedah vodstva je bilo to razumljivo, saj so se morali osredotočiti na reševanje problematike in so zato skrb namenili predvsem stanovalcem. Trudili so se, da so svojce o bistvenih spremembah stanja sproti obveščali. »Na njihovo željo smo omogočali tudi obiske znotraj rdeče cone, na spletni strani pa objavljali ažurne podatke o testiranjih in se redno odzivali tudi na vsa medijska vprašanja,« so zapisali na spletni strani Doma starejših občanov Novo mesto.

Nekateri svojci so izrazili željo, da bi objavljali tudi število uporabnikov pomoči na domu in število socialnih oskrbovancev, pri katerih je bila ugotovljena okužba, vendar, kot pravijo v domu, ne razpolagajo z nobenimi podatki o zdravstvenem stanju uporabnikov na terenu, saj je to področje bistveno drugačno od domskega varstva. »Zato lahko na naši spletni strani objavljamo zgolj podatke o številu potrjenih primerov okužbe s Covid-19 v domu. V objavi števila pozitivnih primerov pri testiranju zaposlenih pa so zajeti vsi zaposleni in ne le zdravstveni delavci,« pojasnjujejo na svoji spletni strani.

Širjenje okužb v prvem valu uspešno zajezili, drugi val pa….

V prvem valu, ko v okolju še ni bilo tako velikega števila okužb, so s strokovnostjo in doslednostjo izvajanja ukrepov kot eden redkih domov, kljub zaznanemu enemu primeru pri zaposleni, ostali brez širitve okužb med stanovalci. V drugem valu pa ob nenadnem izbruhu okužb v domu na štirih različnih lokacijah naenkrat, tega tudi zaradi že velike razširjenosti virusa v okolju, kljub enaki skrbi in doslednosti, niso mogli preprečiti. Zelo pozorni so bili tudi pri izvajanju pomoči na domu. Na terenu se morajo zaposleni prilagajati, vendar pa prav tako upoštevajo vse strokovne smernice za preprečevanje okužb, kar pri vsakem uporabniku predstavlja poseben izziv.

Vodstvo doma poudarja, da so – tako kot v prvem valu epidemije, tudi ob pojavu okužb v domu konec oktobra postopali odgovorno in strokovno. Predvsem so vse svoje moči usmerili v reševanje nastale situacije znotraj doma. »Imamo lastno strokovno ekipo, ki je bila ves čas, še zlasti pa v času, ko so se srečevali z okužbo v domu, v tesni navezi z NIJZ oz. epidemiologinjo, koordinacijsko skupino, ki jo je imenovalo zdravstveno ministrstvo in katere članica je bila tudi zdravnica v domski ambulanti, z ministrstvom za delo, družino in enake možnosti, z novomeško bolnišnico in z zdravstvenim domom ter NLZOH, ki so naše brise vedno prednostno obravnavali. Ob pojavu okužbe so bili vsi lokalni zavodi in organizacije vključeni v informiranje in nekateri tudi v pomoč. Takoj nam je pomoč ponudila Mestna občina Novo mesto in Civilna zaščita Novo mesto. Pomagali so nam pri zagotovitvi prostorov za rdečo cono in izpraznjenju le-teh. Nadvse smo bili veseli in hvaležni Rdečemu križu Novo mesto, ki je takoj ponudil pomoč dvanajstih in nato še petih prostovoljcev. Predvsem je njihova pomoč dobrodošla pri razvozu kosil na domove, v domu pa se vključujejo v različne aktivnosti na oddelkih, celo v pralnici in kuhinji, izjemno dragocen pa je njihov prispevek pri vzpostavljanju stikov med stanovalci in svojci. Javilo se je tudi več prostovoljcev direktno na dom. Pomoč so nam ponudili tudi prostovoljci iz Evangelijske cerkve in Karitasa. Pomagajo nam prostovoljke iz Šolskega centra Novo mesto, predvsem tri mentorice srednje zdravstvene šole. Na lastno željo je vse stanovalce obiskal tudi šmihelski župnik. Vsem smo neizmerno hvaležni,« so še zapisali.

Okužba zašla tudi v belo cono dementnih stanovalcev

V domu starejših v Novem mestu še vedno skladno z navodili epidemiologinje testirajo zaposlene. Tako so ravno v teh dneh testirali zaposlene v beli coni, kjer bivajo dementni stanovalci in pri njih do zdaj še niso zabeležili okužbe. So pa v sredo dobili informacijo, da je pozitivna ena zaposlena na tem oddelku, ki je povsem brez simptomov. Skladno z navodilom epidemiologinje bodo zdaj tudi na tem oddelku organizirali sivo cono.

Številni zaposleni so se v času okužb znašli v hudi stiski. Kolikor je čas dopuščal, so ga zato namenili pogovoru, ki je v mnogih situacijah pomagal, da niso obupali. Zaposlenim so v času, ko je bilo najtežje, v sodelovanju z zdravstvenim ministrstvom nudili tudi psihološko svetovanje.

Kot so še zapisali, jim je hudo za vse stanovalce, ki niso zmogli boja z virusom in so omagali. Najbolj so si želeli, da niti stanovalcem niti zaposlenim ne bi bilo potrebno doživljati takšnih izolacij in takšnega stanja. V prekinitev obiskov so jih prisilile razmere, a zdaj že komaj čakajo, da spet odprejo vrata in zaživijo kot nekoč.

Kako bo s hitrim testiranjem v domu

V Domu starejših občanov v Novem mestu testiranja s hitrimi testi še niso začeli, ker še čakajo natančnejša navodila ministrstva za zdravje. Direktorica Milena Dular je že včeraj za naš portal povedala, da je še veliko nedorečenosti. Izvedeti morajo, ali sploh lahko uslužbenci doma sami hitro testirajo, hkrati pa morajo od ministrstva za zdravje dobiti ustrezno dovoljenje. Med drugim ne vedo, s katerimi testi naj opravijo te postopke in kako naj poročajo.

Ne vedo niti, ali bodo morali hitre teste sami kupiti in ali bodo morali glede tega skleniti dogovor s kakšnim zdravstvenim zavodom ali drugim ponudnikom tovrstnih storitev. Manjšo količino testov, ki so jih kupili sami, sicer imajo in jih - a le za lastno oz. notranjo oceno stanja - že izvajajo. Ampak to ni verodostojno, je opozorila direktorica doma Dularjeva.

Zaposlene sicer redno preverjajo s tako imenovanimi molekularnimi testi, po zadnjih testiranjih pa se razmere v novomeškem domu starejših tako pri zaposlenih kot pri stanovalcih umirjajo, je še ocenila Dularjeva.

R.M.