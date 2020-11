Sanacije cest na plazovitih terenih občine

27.11.2020 | 16:40

Ilustrativna fotografija (Foto: DL/arhiv)

Sevnica - Cestna mreža je v sevniški občini zelo gosta, kar je posledica velike razpršenosti poselitve. Mnogo cest vodi po geološko izredno zahtevnem terenu, plazovi in cestni usadi pa so zato stalnica in s tem velika težava.

Ena večjih letošnjih tovrstnih ureditev je sanacija brežine ob lokalni cesti Blanca–Poklek, ki je pred zaključkom. V okviru sanacij na plazovitih terenih občine je letos zaključenih več ureditev. Med njimi so sanacije ceste Gradec–Čanjska gora, prepusta v Stržišču, brežine ob javni poti Rovišče–Breška gora, plazovitega območja na javni poti Okič in brežine pod gradom v Sevnici, ureditev ceste v sklopu sanacije plazu na Ledini in stabilizacija ob cesti skozi Apnenik.

R.M.