Zapeljal s ceste in kar v drevo

27.11.2020 | 18:20

Dopoldne ob 9.47 je na cesti Šentjernej—Mršeča vas v občini Šentjernej voznik z osebnim vozilom zapeljal s ceste in se zaletel v drevo. Poškodovanega so reševalci nujne medicinske pomoči Zdravstvenega doma Novo mesto oskrbeli na kraju in prepeljali na zdravljenje v Splošno bolnišnico Novo mesto. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator na vozilu, usmerjali promet do prihoda policistov, pomagali reševalcem, očistili cestišče ter odstranili vozilo. Na kraju je bil tudi delavec cestnega podjetja.

Gasilci pomagali policistom

Danes ob 9. uri so na parkirišču v Ulici 21. oktobra v Črnomlju gasilci PGD Črnomelj pomagali policiji pri odpiranju vrat in pokrova motorja na osebnem vozilu.

Zagoreli v centru z odpadki

Ob 11.37 je zagorelo v Centru za ravnanje z odpadki Spodnji Stari Grad, občina Krško. Požar so ob pomoči delavcev na deponiji pogasili gasilci PGE Krško.

Odvoz poginule živali

V Regijskem centru za obveščanje Brežice smo v preteklih 12-ih urah posredovali šest pozivov za nujno medicinsko pomoč. Dežurnemu higieniku Nacionalnega veterinarskega inštituta Novo mesto so posredovali naročilo za odvoz poginule živali.

