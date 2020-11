Največ okuženih včeraj v Krškem

27.11.2020 | 18:50

V četrtek je bilo v kar 11 občinah po državi več kot dva odstotka prebivalcev aktivno okuženih z novim koronavirusom. Večina teh občin je bila prekmurskih, najvišji delež so zabeležili v Križevcih (2,764 %), Turnišču (2,555 %) in Lendavi (2,332 %). Med ostalimi občinami je bil najvišji delež aktivnih okužb v Poljčanah (2,377 %).

V naših koncih je stanje boljše. Včeraj so največ pozitivno okuženih s koronavirusom zabeležili v občin Krško (59), sledijo občine: Novo mesto (55), Sevnica (26), Kočevje (25), Šentjernej (21), Trebnje (12), Črnomelj (11), Straža. Šmarješke Toplice in Mokronog - Trebelno (po 7), Ivančna Gorica, Škocjan in Brežice (po 6), Ribnica (5), Semič, Mirna Peč in Šentrupert (po 4), Žužemberk in Dolenjske Toplice (po 3),in Kostel (1).

L. M.

